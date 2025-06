¿Qué jarabe de maple es mejor para Hot Cakes? Profeco te lo dice

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Nada como empezar el día con unos deliciosos Hot Cakes esponjosos y un buen chorrito de jarabe de maple auténtico. Sin embargo, con tantas opciones disponibles en el supermercado, puede resultar difícil saber cuál es realmente un jarabe de maple y cuál es solo un jarabe saborizado. Para aclarar todas tus dudas y ayudarte a elegir el mejor jarabe de maple, La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) realizó un análisis exhaustivo de las marcas más populares en México.

Si quieres mejorar tu desayuno y elegir un producto que te brinde sabor natural y auténtico, aquí te contamos todo lo que descubrió Profeco. El estudio de Profeco evaluó 20 marcas de jarabes de maple y jarabes sabor maple. Entre los aspectos principales que revisaron se encuentran:

Contenido real de jarabe de maple: No todos los jarabes que dicen "maple" en la etiqueta son auténticos.

No todos los jarabes que dicen "maple" en la etiqueta son auténticos. Etiquetado y veracidad: Información clara sobre los ingredientes y el país de origen.

Información clara sobre los ingredientes y el país de origen. Contenido de azúcares y aditivos: Muchos jarabes sabor maple contienen jarabe de maíz de alta fructuosa y saborizantes artificiales.

Muchos jarabes sabor maple contienen jarabe de maíz de alta fructuosa y saborizantes artificiales. Calidad del sabor y la textura: El verdadero jarabe de maple tiene un sabor único, que no se compara con las imitaciones.

Los mejores sabores de maple para Hot Cakes según Profeco:

1. Maple Hill

100% jarabe de maple auténtico.

Sabor natural y sin aditivos.

Excelente opción para quienes buscan lo más puro. Jarabe Maple Hill

2. Kirkland Signature (de Costco)

También 100% auténtico y de origen canadiense.

Muy buena relación calidad-precio.

Perfecto para quienes aman un toque premium sin pagar de más.

Los mejores jarabes de maple

3. Great Value Maple Syrup

Buena alternativa económica con auténtico jarabe de maple.

Bajo contenido de ingredientes añadidos.

Ideal para quienes no quieren gastar demasiado pero buscan calidad.

Económica con auténtico jarabe de maple

¿Por qué evitar los jarabes sabor maple?

Aunque los jarabes de maple suelen ser más baratos, Profeco advierte que en realidad están compuestos de jarabe de maíz, colorantes, y saborizantes artificiales. Estos productos no ofrecen los beneficios ni el sabor auténtico del verdadero jarabe de maple. Además suelen tener un exceso de azúcares añadidos que pueden afectar tu salud a largo plazo.

El estudio de Profeco dejó claro que, cuando se trata de sabor y calidad, no hay comparación entre el verdadero jarabe de maple y las versiones saborizadas. Si buscas un desayuno más saludable y auténtico, invierte en un jarabe de maple real, es más rico y no tiene ingredientes artificiales. Recuerda, la próxima vez que veas un envase en el supermercado, no te dejes llevar solo por la palabra "maple" en grande. Revisa la etiqueta y elige lo mejor para ti y tu familia.

Fuente: Tribuna