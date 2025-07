TOP 3: Ovidio Guzmán se declararía culpable, García Luna es vecino de 'El Chapo', defienden a Gatell

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- ¿Ya estás enterado de las noticias más importantes de México? Si no es así, no dejes de leer este TOP 3 de TRIBUNA con lo más relevante del acontecer nacional. Desde la grilla política hasta lo último de las actualizaciones del Gobierno federal. Aquí te contamos con detalle para que no dejes de estar muy bien informado.

En esta ocasión, el nombre del famoso narcotraficante ‘El Chapo’ Guzmán aparece en dos ocasiones, pues personajes clave han sido tendencia en las redes sociales. Continúa leyendo para que puedas tener un tema de conversación y a la par no te pierdas las noticias.

3. García Luna es vecino de ‘El Chapo’: Tal como te adelantamos, el apodo de Joaquín Guzmán Loera aparecerá mucho en este top y es que recientemente se dio a conocer que el exsecretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa fue trasladado a la prisión de máxima seguridad Supermax ADX Florence en Colorado, Estados Unidos (EU), donde se encuentra el líder del Cártel de Sinaloa (CDS). Esta cárcel es considerada la de mayor seguridad en el país vecino. ¿Qué opinas de esta nueva medida?

2. Sheinbaum defiende a López-Gatell: Por otra parte, ha seguido la polémica en torno al nombramiento de Hugo López-Gatell como nuevo representante de México ante la Organización Mundial de la Salud. En redes sociales, columnas y diversos foros de opinión se ha criticado el hecho de que el político ocupe el puesto al señalar el “pésimo” manejo de la contingencia sanitaria del Covid-19, cuando López-Gatell minimizó el uso del cubrebocas como una medida de protección. Ante esto, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo salió a defenderlo y a reiterar que ella fue quien lo nombró: “Lo puedo decir sin problema”, señaló en su conferencia de prensa mañanera.

1. Le quitan los cargos a Ovidio: Finalmente, el nombre de ‘El Chapo’ aparece otra vez, pues la Fiscalía de Estados Unidos en Nueva York desestimó los cargos contra su hijo, el capo Ovidio Guzmán López, mejor conocido como ‘El Ratón’. Prensa especializada en los procesos legales y audiencias afirman que todo parece indicar que Ovidio va a declararse culpable en la próxima audiencia que tiene programada para el 9 de julio. Todo esto sería para obtener beneficios; además, las autoridades de EU habrían pedido la cooperación de Guzmán López. ¿Consideras que podrá verse beneficiado?

Si quieres estar enterado así de rápido no te pierdas ningún TOP 3, recuerda que este es tu resumen de los más importante de política, seguridad, economía y demás temas relacionados a lo nacional.

