Isla del Abandono: islote en Veracruz se ve envuelto en caso de maltrato animal

Ciudad de Alvarado, Veracruz. —En México, donde el maltrato y abandono animal continúan siendo una problemática en muchas partes de la república, con casos donde miles de perros y gatos son dejados en las calles a su suerte, y en ciertos casos como en el islote frente a la ciudad de Alvarado, se ha dejado a los animales sin acceso a comida, agua en buen estado y sin las condiciones para una buena salud emocional. Este es el caso de la llamada "isla del abandono" o "isla de los perros".

Esta zona en Veracruz ha causado fuertes reacciones en la opinión pública, puesto que esta situación ha alarmado tanto a grupos de derecho animal como a gobiernos locales, que por la falta de leyes o sanciones contra el maltrato y abandono de mascotas ha ocasionado que esta clase de prácticas crueles deje de considerarse como una normalidad para ciertas personas, aunque esta isla se ha situado como un lugar para abandonar animales.

Abandonan perros en islote de la ciudad de Alvarado, Veracruz

Esta no es la primera vez que la denuncian ante la sociedad y autoridades, ya que hace años la fundadora de Huellitas Saladas, la influencer Nina Medina, activista que tiene el sitio y refugio de rescate de perros y gatos "costeñitos". A través de redes sociales denunció las condiciones en las que se encontraban, bautizando el lugar como "la vergonzosa isla de los sacrificios", denunciando además la muerte de muchos de los animales que no lograron sobrevivir al hambre, clima y demás.

Este caso volvió a tomar relevancia por la operación de rescate hecha por diversos creadores de contenido y defensores de los animales, lo que, con la difusión de imágenes en diversas redes sociales, ha causado que la situación sea vista por más personas, lo que ha ocasionado que las autoridades se vean obligadas a actuar en beneficio de los habitantes de la isla.

Entre los principales involucrados del movimiento estuvo Juan Carlos Esquivel, quien explicó mediante su cuenta en TikTok @derecho.pa.la.ban que, si bien intentaron que les dieran autorización para ingresar a la isla, pues es parte de una zona ecológica protegida, no fue posible antes de la amenaza de las fuertes lluvias en la región, lo que ocasionó que tuvieran que conseguir ayuda y materiales para realizar el rescate.

Se rentaron lanchas, se compraron jaulas, se contrató personal veterinario, se consiguió alimento, espacio para resguardarlos… todo lo que hacía falta”, explicó el influencer.

Finalmente, cabe resaltar que los esfuerzos no fueron en vano, pues la mayoría de animales pudieron ser rescatados, y según Daniel Azura, actor y animalista que ha seguido con el caso, los animales se encuentran en cuarentena con supervisión de médicos veterinarios, aunque el plan es trasladarlos a la Ciudad de México cuando estén en condiciones de ponerlos en adopción; además, sentenció que si estas acciones estuvieran debidamente castigadas, esto no se repetiría. “Rescatar está bien, pero si no se castiga, esto se repite”, expresó.

Fuente: Tribuna