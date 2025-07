Falta de medicamentos en Guerrero provoca muerte de bebés; diputados lo denuncian

Comparta este artículo

Guerrero, México.- En el estado de Guerrero se ha dado un caso que llamó la atención de las autoridades. Beatriz Vélez Núñez, una de las diputadas locales, hizo la denuncia desde la tribuna del Congreso local, alertando sobre las condiciones en que se encuentra el sistema de salud, ya que están pasando por una crisis; según las palabras de la presidenta de la Comisión de Salud del Congreso de Guerrero, esto es debido al escaseo de medicamentos, así como insumos en hospitales públicos.

Esto principalmente tras la implementación del sistema IMSS-Bienestar. La situación, además de causar inconvenientes en el servicio médico, ha ocasionado la muerte de al menos tres bebés recién nacidos, sucedido en los últimos días en el municipio de Ometepec; por otro lado, cinco más se encuentran internados en estado crítico, ya que, además de la falta de medicamentos y materiales básicos, ha habido una falta de médicos especialistas.

La funcionaria mencionó que estos bebés son parte de familias en situación de escasos recursos, por lo que no les es posible comprar medicamentos; aunque personal médico trató de ayudar con sus propios salarios, no fue posible que resistieran. “Son hijos de gente muy pobre, no pudieron comprar los medicamentos, el personal de salud intentó apoyar con sus propios salarios, pero no fue suficiente y desgraciadamente estos niños murieron”, expresó la priista.

La legisladora utilizó el espacio para pedir a todos los grupos parlamentarios que soliciten que las autoridades federales liberen los recursos de la transición que se llevó a cabo, ya que aseguró que el movimiento administrativo no permitió la respuesta oportuna ante la problemática de salud, que crece día con día. Además de enfatizar que los médicos especialistas han declarado que no seguirán con sus labores.

Eso es lo que no queremos: cerrar hospitales por la falta de medicamento, pero cerrar hospitales afecta aún más a la ciudadanía y no queremos que responsabilicen a los trabajadores", aseguró.

Por otro lado, menciono que esta situación es derivada de la misma falta de recursos, que no permite a los trabajadores del sector médico trabajar como es debido; puntualizo que no es posible seguir operando de esta manera. "Como diputada y presidenta de la Comisión de Salud, hago un llamado respetuoso a todas las autoridades de todos los niveles para que atiendan este problema urgente que se tiene que dar a la ciudadanía porque no podemos permitir que mueran más seres humanos", reiteró.

Fuente: Tribuna