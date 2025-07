Profeco revela el mejor atún enlatado: Cuesta solo $20 y casi nadie lo conoce

Comparta este artículo

Ciudad de México.- ¿Quién dijo que comer bien tenia que ser caro? La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ha dado a conocer los resultados de un reciente estudio sobre marcas de atún enlatado disponibles en el mercado mexicano, y el veredicto ha sorprendido a más de uno: El mejor atún no es de una marca reconocida y cuesta apenas $20 pesos.

¿Qué evaluó Profeco?

En su análisis de 2024, Profeco examinó diversas marcas de atún se realizó en análisis de 52 productos, de los cuales 12 eran presentaciones compactas o sólidas, 17 en hojuelas, 13 en trozos y 10 desmenuzados, buscando el mejor atún del mercado al buscar que cumpliera con las siguientes especificaciones:

Descubre el mejor atún del mercado

Contenido neto real.

Proporción de soya añadida.

Proteína total.

Cantidad de líquido vs. Sólido.

Etiquetado veraz y claro.

Presencia de ingredientes no declarados.

La evaluación reveló que varias marcas populares contienen más soya que lo declarado o menos proteína de la que prometen. Sin embargo, una marca poco conocida destacó por ofrecer más contenido de atún real, mayor aporte proteico y un etiquetado completamente transparente.

Opta por el mejor atún para tus platillos

La marca ganadora: calidad y precio en equilibrio

Aunque no es una marca famosa ni de empaque llamativo, la ganadora del análisis de Profeco Great Value, demostró tener la mejor relación calidad-precio del mercado. Su contenido de proteína fue superior al de muchas marcas premium, y lo más impactante es su precio: solo $20 por lata. Great Value ,según Profeco, cumple con todos los estándares de calidad, no añade soya sin declararlo, y entrega una cantidad real de atún que justifica cada peso invertido.

El mejor atún Great Value, libre de soya con contenido real

¿Por qué importa esta evaluación?

En un contexto donde el precio de los alimentos sigue en aumento, los consumidores mexicanos buscan opciones saludables, accesibles y confiables. Este tipo de estudios ayuda a tomar decisiones de compra informadas y a no dejarse llevar solo por el marketing de marcas conocidas. Además, es importante recordar que muchas marcas mezclan atún con soya para reducir costos, lo cual puede afectar el valor nutricional del producto si no se informa adecuadamente.

El mejor atún enlatado no tiene por qué ser el más caro ni el más famoso. Gracias al análisis de Profeco, ahora sabemos que existen opciones de excelente calidad por solo 20 pesos. Si quieres cuidar tu salud y tu bolsillo, esta alternativa es ideal.

Fuente: Tribuna