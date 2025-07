Tráfico en CDMX: Se espera caos por marchas y bloqueos este 12 de julio en la capital

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Se espera tráfico en CDMX para este 12 de julio, debido a las diferentes marchas, bloqueos y movilizaciones que se tienen programadas durante el día en la capital, sobre todo en la alcaldía Cuauhtémoc. Es por ello que las autoridades de la Ciudad de México piden a los automovilistas tomar las precauciones necesarias para no quedar varados en los embotellamientos, así como utilizar alternativas viales.

Esta mañana, a las 11:00 horas, en la alcaldía Cuauhtémoc, marcharán Colectivas de Personas No Binarias de la Ciudad de México del Ángel de la Independencia hasta el Hemiciclo Juventino Rosas (Av. Heroico Colegio Militar y Calz. de los Poetas s/n, Col. Bosque de Chapultepec I Sección). 3.ª Marcha No Binaria 2025, con el fin de visibilizar la existencia de identidades no binarias y otras disidencias, así como para exigir el reconocimiento pleno de sus derechos humanos.

En cuanto a concentraciones: en punto de las 12:00 horas, en la alcaldía Cuauhtémoc, se reunirán Colectivo La Comuna 4:30 en la Plaza de la Información y, a las 14:00 horas, en el Parque Francisco Primo de Verdad y Ramos. Eventos: Ritual del Trance y 7/10, con el objetivo de promover la dignificación y el respeto de los espacios compartidos destinados a las personas usuarias de cannabis, fomentando el diálogo, la cultura y el ejercicio responsable de sus derechos.

Marchas y Movilizaciones para este sábado 12 de julio

Asimismo, alrededor de las 12:00 horas, en la alcaldía Cuauhtémoc, se concentrarán los integrantes de la Asamblea Interuniversitaria y Popular por Palestina en el Monumento a la Revolución. El propósito del evento Ola de la Paz es visibilizar el genocidio en los territorios palestinos cometido por el gobierno de Israel, así como exigir que se rompan relaciones diplomáticas entre México y el país sionista.

Finalmente, a las 17:00 horas, en la alcaldía Cuauhtémoc, miembros del Frente Ciudadano Salvemos la Ciudad se verán en Serapio Rendón No. 71, Col. San Rafael. De igual manera, el objetivo es llevar a cabo un foro denominado Alto a la Privatización del Espacio Público, en donde acordarán acciones que realizarán para detener la privatización de los espacios públicos de la Ciudad de México.

Fuente: Tribuna