Día Mundial de los Tiburones: La importancia de estos animales marinos en los ecosistemas

Ciudad de México.- El Día Mundial de los Tiburones, o como también se le llama, Día Internacional de la Conciencia por los Tiburones, celebrado el 14 de julio de cada año, es una fecha utilizada para concientizar a las personas sobre la importancia que esta especie tiene dentro de los ecosistemas marinos, y que, lejos de ser un "devorador de hombres", estos animales deben ser igualmente protegidos, ya que por consecuencia de los falsos mitos son motivo de temor.

Esto aun cuando no hay un gran número de muertes de humanos por esta especie, ya que, según diversos estudios, es más probable la muerte por el golpe de un coco o la picadura de un mosquito que por un tiburón; esto debido a que, de las más de 370 especies, solo 30 son consideradas como peligrosas para el ser humano. Aunque sí ha habido casos en donde se registró que un ejemplar de la especie mató a una persona, pero, en su mayoría, se consideran accidentales.

¿Cuál es la importancia de los tiburones?

Uno de los principales depredadores del mar, este desempeña un rol importante dentro de la red trófica (red alimentaria o ciclo alimenticio), además de contribuir al equilibrio de sus ecosistemas, ya que, por su estado de depredador tope, cumplen el papel de controlar la población de otras especies marinas, por lo que dentro de este día se busca hacer conciencia sobre las amenazas a estas especies, como la sobrepesca y el cambio climático.

Estas amenazas preocupan a expertos, ya que individuos como el gatopardo (Notorynchus cepedianus) en el mar argentino han ido disminuyendo a lo largo de la última década. Según la Fundación Temaikèn, su población ha bajado entre el 60 por ciento y el 80 por ciento, lo que ha ocasionado que incluso se investigue la reproducción de estos ejemplares dentro de bioparques con el motivo de tener estrategias para la conservación de la especie.

¿Qué es lo que comen los tiburones?

Solo en México están registradas más de 111 especies diferentes de tiburón; estas tienen una gran variedad de hábitats; unas se ubican mayoritariamente en zonas costeras o en aguas estuarinas, además de zonas abiertas en mares u océanos. Por lo que, derivado de esto, investigadores han llegado a concluir que su alimentación es igual de variada, puesto que depende de la zona en donde se encuentren.

Estos animales pueden ser oportunistas, que se alimenten de cosas fuera de su dieta habitual; especialistas, que solo mantengan algunos tipos de presas; o generalistas, que se adapten a la disponibilidad de comida que puedan conseguir. Aunque sí se tiene registro de los principales alimentos de estos depredadores, entre los cuales están los mamíferos marinos como focas, gaviotas, tortugas, peces u otros tiburones, y en el caso de algunos especímenes como el tiburón ballena, plancton, algas fito y zooplancton.

¿Depredador o víctima?

Aunque, como se mencionó, es muy raro que esta especie se alimente de humanos, sí se han dado eventos desafortunados; la mayoría de las veces son accidentales, ya que los tiburones pueden llegar a confundir a las personas en el mar con otros mamíferos. Por otro lado, en la mayoría de estos sucesos, el animal suelta a la presa; esto se debe a que no forma parte de su alimentación, por lo que si el animal no está famélico, no seguirá atacando.

Pero no es el caso para ellos, ya que, como se mencionó, la pesca de estos ejemplares amenaza con muchas de las especies de tiburón. Según un informe de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), en el 2024, casi un tercio de especies como tiburones, rayas y quimeras han caído en la categoría de posible extinción, debido a la sobrepesca con motivo de deporte o alimentación.

Que, aunque solo un 26 por ciento de las especies a nivel internacional son objetivos de pesca, en la mayoría de los casos se capturan y conservan como captura incidental. Lo que ha generado preocupación, ya que la pesca de estos animales sería posible con la debida gestión, pero, según reportes, aunque hubo disminución de la caza, no fue por razones de control o conciencia, sino por la disminución de los ejemplares en esas zonas.

Además de la pesca, los cambios climáticos también se unen a la preocupación por los ecosistemas marinos, pues gracias al aumento de la temperatura, disminución del oxígeno en el agua y la acidificación, han ido provocando el cambio en las rutas migratorias, pérdida de hábitats y alteraciones en la reproducción. El deterioro de las zonas estuarias o bahías que fungían como criaderos naturales ha ocasionado que se busquen maneras de conservar las especies; por ello, la conmemoración de este día es considerada de mucha importancia.

Fuente: Tribuna