Profeco analizó varias marcas de miel y estas son las mejores del mercado mexicano

Ciudad de México.- La miel es uno de los alimentos naturales más valorados por sus beneficios nutricionales y su sabor. Sin embargo, no todas las mieles que se venden en México son lo que prometen. Algunas están adulteradas con jarabes o azúcares añadidos, y otras no cumplen con lo que dicen en la etiqueta. Por eso, La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) realizó un estudio para identificar cuáles son las mejores marcas de miel en el país.

El análisis de Profeco incluyó 20 productos etiquetados como miel de abeja, tanto nacionales como importados, se evaluaron criterios como pureza, si realmente están elaboradas 100% con miel de abeja, el contenido neto, si la cantidad que dice en la etiqueta coincide con lo que contiene, si la etiqueta cumple con las normas de veracidad y el contenido de azúcares añadidos o adulterantes. Este estudio se publicó en la Revista del Consumidor, y sus resultados ayudan a tomar decisiones más informadas en el supermercado.

Confiar en estudios como el de Profeco protege tu salud

Las marcas de miel que sí cumplen con la norma

Altea: 13.49 pesos.

Aires de Campo Orgánica: 24. 29 pesos.

Carlota: 15 pesos. Producto artesanal mexicano que pasa todas las pruebas de pureza.

Extra Special de abeja: 12.70 pesos.

Extra Special miel de Flor de Acahual: 13.06 pesos.

Great Value: 11.63 pesos. A pesar de ser una marca económica, cumple con el etiquetado y pureza.

proMesa: 12.33 pesos.

Marcas que no cumplen o presentan irregularidades

Profeco también identificó productos que no son realmente miel, aunque se comercializan como tal. Algunas marcas contienen jarabe de maíz u otros azúcares añadidos. Estas fueron señaladas por no contener miel pura, incluir ingredientes no declarados y ofrecer menos contenido del declarado.

ABARCA:15.15 pesos.

Campo Vivo: 16.47 pesos.

The Mexican Vanilla Plantation: 21.43 pesos.

Vita Real: 10.38 pesos.

¿Cómo identificar una miel pura al comprar?

Aunque revisar el estudio de Profeco es una gran ayuda, también puedes evitar productos que digan "miel tipo" o "con miel" o "mezcla con miel", fíjate en la cristalización, la miel pura tiende a cristalizar con el tiempo, mientras que las adulteradas no. Verifica la procedencia, haz la prueba de agua, si al disolver una cucharada de agua se mezcla fácilmente, podría estar adulterada. La miel pura tarda más en disolverse.

Consumir miel auténtica no solo es mejor para tu bienestar, también es una forma de apoyar a los apicultores mexicanos y evitar el fraude alimentario. Gracias al análisis de Profeco, hoy puedes tomar decisiones más informadas al elegir miel de calidad. Recuerda que lo barato puede salir caro si se trata de productos adulterados.

Fuente: Tribuna