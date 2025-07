VIDEO: 'Lady Paso Peatonal' arma escándalo en CDMX y agrede a policías por una multa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Este pasado martes 15 de julio se hizo viral una mujer a quien dos policías de tránsito intentaban infraccionar por estacionarse en un lugar prohibido. El grado de molestia de la conductora fue tan grande que comenzó a agredir a los agentes, no solo de forma verbal, sino que incluso llegó a los golpes. La conmoción en redes sociales ocasionó que fuera apodada 'Lady Paso Peatonal'

En el video que circula en múltiples plataformas, grabado por uno de los elementos, se menciona que cuando los oficiales se acercaron para hablar con la mujer, esta comenzó a gritarles y a lanzarles golpes. “Estamos evidenciando el vehículo que está sobre el paso peatonal y la señora solo se pone a agredirnos para tratar de evadir su infracción”, dicen los hombres en un fragmento del clip.

Sin embargo, esto no detuvo a la implicada, quien les respondió con el mismo gesto y sacó su celular para grabarlos, incluso les exigió que dejaran de molestarla: “Cállese, pues a mí no me diga de cosas”. Durante los reclamos constantes, salió a colación el caso de Ximena Pichel, alias 'Lady Racista', una mujer que, como te hemos informado en TRIBUNA, inundó las redes sociales tras dirigir insultos racistas a un agente de tránsito en la Ciudad de México.

La señora grabó a los policías

Por su parte, en este caso los internautas piden que reciba una sanción ejemplar, pues consideran insostenible que sigan ocurriendo este tipo de faltas a la autoridad. Además, como suele suceder en estas situaciones, algunos usuarios se lo tomaron con humor y señalaron que la mujer tiene un serio problema de ira. Es importante mencionar que, hasta el momento de la elaboración de esta nota, se desconoce su identidad.

Finalmente, con base en el Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México, la ciudadana deberá recibir una multa de entre 10 y 20 Unidades de Medida y Actualización (UMA), lo cual equivale a $1,131.40 y $2,262.80 pesos, además de la pérdida de tres puntos en su licencia. A su vez, por su comportamiento y las pruebas existentes, es muy probable que se le adjudiquen hasta dos años de prisión.

Fuente: Tribuna