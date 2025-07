Alumna expone acoso de parte de maestros en clausura de fin de curso; señala a 25 docentes

Comparta este artículo

Chiapas, México.- En la escuela de nivel preparatoria Felipe Carrillo Puerto, una de las estudiantes denunció ante el personal, compañeros y familiares en la clausura de fin de curso sobre el acoso sexual que docentes de la institución en el municipio de Pijijiapan hacían pasar a las alumnas, la situación que, según la joven, habría estado ocurriendo por los 30 años que tiene el plantel, donde se sabía, pero nadie se había atrevido a hablar sobre lo que acontecía.

Se encontraban en el cierre del ciclo escolar 2024-2025; la joven señaló a 25 maestros que se han encargado de hostigar al alumnado, mientras que otros miembros del personal guardaban silencio e ignoraban los sucesos. “Creo que somos la primera generación que tuvo el valor de decir las cosas y qué pena que hayan sido 30 años de permitirles esto a los maestros”, dijo la estudiante que cuenta con un promedio de 9.3.

Preparatoria Felipe Carrillo Puerto

El momento fue registrado en videos que después fueron difundidos a través de redes sociales, lo cual causó conmoción de parte de muchos, pues además criticó a los docentes que, fuera de amar o respetar su trabajo, se quejan de los alumnos, esto según su experiencia y la inconformidad que ha pasado en su tiempo en la institución: “Desde hace mucho tiempo en la preparatoria han existido catedráticos prepotentes, que se quejan de la comunidad estudiantil, pero como maestros no tienen vocación”.

Pero deberían tener, al menos, tacto, respeto, educación con las alumnas de aquí, porque ustedes también tienen hijas”, expresó la alumna.

Menciono que las acciones prepotentes de estos docentes nunca fueron tomadas en cuenta por las autoridades del plantel, en el cual relata que hubo miradas, comentarios, propuestas fuera de lugar de parte de los catedráticos: “Aquí en la institución los acosadores se sienten con poder sobre sus alumnos y alumnas, nos dirigen miradas coquetas, comentarios fuera de lugar e invitaciones inapropiadas, incluso para sostener relaciones románticas o sexuales con menores de edad”.

Alumna de preparatoria acusa a docentes de acoso

Además de mencionar que muchas de las víctimas no hablarían por miedo al señalamiento y repercusiones de parte de autoridades o maestros, habló sobre que, aun habiendo alzado la voz ante la situación que estaban viviendo, no se tomarían cartas en el asunto de manera inmediata: “Lo peor del caso es que ninguna autoridad educativa tomara cartas en el asunto en su momento”. Enfatizó que, si bien no desea que nadie viva el acoso, las personas no deberían quedarse calladas.

No le deseo esto a nadie. Si estás siendo acosada, habla, grita, no te quedes callada”, expresó.

Finalmente, como se mencionó anteriormente, nunca habían sido señalados este tipo de problemas en la institución, por lo que insto a los directivos a que atiendan el problema: “Espero que abran por lo menos un buzón de quejas o que tengan una psicóloga. Haga ese esfuerzo”. Aunque ni la Fiscalía de Chiapas ni las autoridades del plantel han emitido un comunicado sobre investigar el caso, ha puesto en la mesa el acoso que viven muchos jóvenes en instituciones educativas, así como la falta de medios donde los menores puedan denunciar sin temor a represalias o regaños.

