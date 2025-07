De cara a la segunda marcha contra la gentrificación, Sheinbaum pide que no haya violencia

Ciudad de México.- La primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza su conferencia 'Mañanera del Pueblo' desde el Salón Guillermo Prieto de Palacio Nacional. Este viernes 18 de julio, la mandataria envió un mensaje a todos los ciudadanos que, el próximo domingo 20 de julio, se movilizarán en la zona sur de la capital mexicana en la que será la segunda marcha contra la gentrificación.

Cabe señalar que este movimiento ha tomado fuerza en meses recientes, sin embargo, la primera movilización contra la gentrificación en México, de cara al Mundial 2026, ocurrió el pasado viernes 4 de julio con presencia de vecinos de las colonias Doctores, Obrera, Roma y Condesa, quienes se movilizaron en el Parque México. Durante la manifestación, encapuchados dañaron negocios y saquearon tiendas de empresarios acusados de, supuestamente, explotación laboral.

Claudia Sheinbaum habló sobre la segunda marcha contra la gentrificación. Foto: Internet

Este viernes 18 de julio de 2025, ante los medios de comunicación reunidos en el Salón de la Tesorería, medios de comunicación le pidieron a la presidenta de México que enviara un mensaje a los manifestantes que se movilizarán, por segunda ocasión, en la Ciudad de México (CDMX) este domingo. La mandataria mexicana llamó a los ciudadanos que participará a que no haya violencia ni que sea un evento discriminatorio.

Seinbaum Pardo que se manifiesten pacíficamente: "Que no haya violencia; que el problema no es la gente que nos viene a visitar, que nos vienen a visitar, se quiere quedar a vivir aquí un tiempo, viene de visita de otros países del mundo, debe ser respetuoso, de nuestras leyes, de nuestra constitución, y respetuosos con todas y todos los mexicanos".

Esto no debe ser un pretexto para un aspecto discriminatorio", señaló Sheinbaum, quien dijo que en México hay derecho a la manifestación.

En la previa, la primera mandataria señaló que creación de Bando 1 por parte del Gobierno de la CDMX, es para tener vigilancia para los inquilinos contra el incremento de las rentas, un programa integral para evitar la gentrificación en algunas colonias como La Condesa, La Roma, entre otras.

No solamente es que no pueda aumentar la renta más que la inflación, por cierto eso ya existía nada más que Clara [Brugada, jefa de Gobierno] le pone la vigilancia de ello, para que realmente sea así. Pero ese es uno de los temas [...] es un programa integral, para fortalecer que quien vive en su colonia, se pueda quedar en su colonia, aún cuando haya desarrollo urbano y no se genere gentrificación".