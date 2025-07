"No vamos a proteger, a cubrir a nadie"; Sheinbaum pidió que Adán Augusto dé su versión

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Entre tensiones por las sospechas en contra del exgobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández, y la supuesta muerte en Panamá del exsecretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha pedido que el funcionario dé su versión de la conexión que tendría con Bermúdez, quien se encuentra en medio de investigaciones desde meses anteriores por conexión con el narcotráfico.

Durante la conferencia diaria de la mandataria, aseguró que, si bien los señalamientos en contra de López Hernández no serían un costo político a su gobierno, además defendió el tiempo en que el ahora coordinador de Morena en el Senado gestionó al estado de Tabasco. "Bajó muchísimo los niveles de inseguridad en Tabasco", aseguró; aunque si bien aclaró que no estaba exigiendo ni ordenando, el senador debería tener la opción de presentar lo que pasó durante ese tiempo.

El senador debe dar su versión también, para que se conozca y la gente pueda valorar la función que desempeñó él como gobernador y particularmente en el tema de seguridad", declaró la presidenta.

Por otro lado, aseguro que la fiscalía se encuentra investigando: "Si hay investigaciones, pues tiene que seguirse investigando. Nosotros no vamos a proteger, a cubrir a nadie; la Fiscalía hará sus investigaciones y llegará a sus propias conclusiones”, comentó. Pero también confirmo de nueva cuenta que no se está llevando a cabo ninguna investigación contra Adán Augusto, pues según Morena, el funcionario se encuentra siendo víctima de calumnias.

Otro tema del que Sheinbaum aclaro los rumores, fue la supuesta muerte por paro cardiaco del exfuncionario, que según se difundió por redes sociales, pasaría mientras intentaba salir de Panamá para evadir a las autoridades, aclaro que esto no fue mencionado ni confirmado por el gabinete: “No se tocó en el gabinete. No hay información sobre eso. No está confirmado”; ya que el rumor no tiene ningún fundamento oficial de parte de ninguna autoridad.

Finalmente, hasta el momento Adán Augusto López Hernández no ha dado ninguna declaración acerca del exsecretario que él asignó durante su gobernatura en tabasco, aun cuando este se encuentra prófugo desde que se confirmó el supuesto de que se encontraba ligado a actividades delictivas, por lo que se espera que en los próximos días de su versión por la petición hecha por la mandataria del país.

Fuente: Tribuna