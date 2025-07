Sheinbaum se lanza CONTRA Uber por ajustar tarifas de viajes: "Tiene ganancias impresionantes"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza su tradicional conferencia 'Mañanera del Pueblo' desde el Salón Guillermo Prieto de Palacio Nacional. Este viernes 18 de julio de 2025 la mandataria fue cuestionada sobre la reciente decisión de la empresa de transporte por aplicación, Uber, sobre ajustar sus tarifas, luego de que se comenzara a implementar la Reforma Laboral que garantiza seguridad social a sus socios-conductores.

Ante los medios de comunicación reunidos este viernes, la jefa del Ejecutivo Federal mexicano rechazó la decisión de Uber sobre trasladar al consumidor final (es decir, los usuarios que usan esta aplicación) los nuevos costos que implica dar de alta y regular a sus trabajadores (o socios) ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). La mandataria mexicana señaló que la empresa originaria de California, Estados Unidos (EU) tiene garcías "impresionantes".

Uber tiene ganancias impresionantes. No tiene porque pasarle al consumidor final esto, con un cachito de [de sus ganancias] está bien que le den al trabajador", comentó la mandataria mexicana.

Sheinbaum Pardo insistió, en esta intervención, en que no hay necesidad de subir los precios, y que la empresa de transporte por aplicación solo debe reconocer que tiene responsabilidades como empleador: "Realmente no es cierto que lo deban trasladar [el costo final], sino que realmente se asuma que son personas que requieren seguridad social y que ellos como empleadores (porque no es directamente la misma asociación que cuando trabajas en una fábrica) pues tienen que contribuir".

La presidenta de México señaló que hay diálogo permanente, ya que van más de 400 mil personas inscribiros en el Seguro Social desde que se oficializó esta reforma.

¿Habrá SANCIÓN para Uber tras romper acuerdo con el Gobierno de México?

Por otra parte, ante la pregunta sobre si habrá una sanción para Uber por proponer un aumento del siete por ciento a sus tarifas, para así cumplir con lo que plantea la nueva Reforma de Seguridad Social para trabajadores de Aplicación, la mandataria mexicana señaló que hasta ahora hay diálogo y las empresas están cumpliendo; apuntó que son seis meses de ingreso voluntario. Recordó que hace unos días señaló a Didi (aplicación similar a Uber) por no querer avanzar, sin embargo, ya está registrando a sus colaboradores.

Insistió, finalmente, que "no tiene porque pasar al consumidor final, y más bien hay que pensar positivo, en que las empresas están de acuerdo". Apuntó que las empresas, en las mesas de diálogo, nunca manifestaron querer subir los costos para avanzar con la Reforma.

Somos el primer país del mundo, del mundo, que en este nuevo tipo de empleo de repartidores vinculados con plataformas digitales tienen seguridad social", señaló la mandataria.

Fuente: Tribuna / Conferencia 'Mañanera del Pueblo'