Fraude en Banco del Bienestar; alertan de nuevas amenazas que podrían robar a los usuarios

Ciudad de México.- Entre las amenazas que más temen los usuarios de los bancos están los fraudes, ya que estos podrían terminar en la pérdida total del monto de sus cuentas bancarias, lo que el Banco del Bienestar, siendo el encargado de depositar los apoyos que el gobierno de AMLO inició en años pasados, ha alertado sobre los intentos de nuevas maneras de fraude relacionado con supuestas entregas de tarjetas de parte del gobierno.

La advertencia del banco vino después de que distintos usuarios hicieran reportes de mensajes sospechosos en los cuales se les hacía el informe falso de que una tarjeta bienestar se estaría aprobando, adjuntando un enlace fraudulento para la activación de la misma; según lo dicho por beneficiarios, algunos de estos mensajes incluían el texto “Felicidades. ¡Se ha aprobado una tarjeta del bienestar!”; así como un botón con la indicación: “Haz clic para activarlo”

Además de causar sospechas en los remitentes, los mensajes contenían errores ortográficos, como la palabra 'Beinestar' en lugar de 'Bienestar', lo que hacía aún más evidente el posible intento de fraude. La institución respondió a las quejas de los usuarios recordando que la institución no realiza llamadas, tampoco envía mensajes ni utiliza sitios web que no sean los oficiales. A través de su cuenta de X, compartió una publicación iniciando con la frase “No te dejes engañar”.

El Banco del Bienestar reiteró que los únicos medios para consultar sobre apoyos, avisos o modificaciones son los canales oficiales del Gobierno federal. Aunque en el Estado de México sí se encontraron a tres sujetos con 33 identificaciones oficiales del Instituto Nacional Electoral (INE) de adultos mayores, esto en el municipio de Nezahualcóyotl, los hombres de los detenidos son Cristian Jonathan "N", Héctor Iván "N" y Mitzy Selene "N", y fueron acusados de intentar robar medio millón de pesos.

Según las declaraciones de las víctimas, adultos mayores en situaciones vulnerables, estas personas, entre ellos dos hombres y una mujer, se hacían pasar por colaboradores de programas sociales que hacían creer que les darían el apoyo económico. Después de exigirles los datos personales, les vaciaban sus cuentas bancarias realizando transferencias a otras cuentas, así como pidiendo préstamos.

Se acercaban a personas adultas mayores en condición vulnerable mediante una despensa apócrifa, haciéndoles creer que los harán beneficiarios de este programa social", declaró el comandante Vicente Ramírez García.

