"Mejorando cada vez más", esto dijo Sheinbaum de la reunión del Consejo Nacional de Morena

Ciudad de México.- La reunión del Consejo Nacional de Morena, en la cual Luisa María Alcalde, presidenta del partido, dirigió el encuentro, fue llevada a cabo el día de ayer, 20 de julio. Aunque la presidenta Claudia Sheinbaum no estuvo presente, mencionó el evento durante su conferencia diaria; además de tocar temas como el del coordinador Adán Augusto, opinó que el partido se encuentra "mejorando", esto después de que se creara una comisión de admisiones.

La Comisión Nacional Evacuadora de Incorporaciones fue creada durante la reunión con el propósito de evaluar las afiliaciones de figuras públicas externas, especialmente si vienen de otros partidos y buscan entrar a Morena, es decir, que se revisaran los beneficios, el impacto y la ética de las figuras a través de los filtros que la comisión considere para el control interno; entre los miembros que han destacado se encuentran Luisa María Alcalde, Alfonso Durazo y Carolina Rangel.

La mandataria afirmó que esto no le corresponde a ella, puesto que es un asunto interno del partido: "Le toca a Morena, es un asunto del partido, es un asunto de Morena (...) Me parece bien que Morena esté mejorando cada vez, pero son decisiones que toma el Comité Ejecutivo, el Consejo Nacional de Morena”. Aunque Sheinbaum no estuvo en la reunión, sí envió una carta que se leyó; entre los temas que menciona está "no tolerar la corrupción, nepotismo ni privilegios".

Este punto tomó relevancia, pues durante la ronda de preguntas de la mañanera, se le cuestionó sobre si está de acuerdo con lo expresado por los morenistas de no permitir que militantes chantajeen o amenacen con romper el movimiento por la negativa de acatar nuevas normas de Morena, en las cuales se prohíben acciones de nepotismo en la selección de candidaturas a cargos de elección popular, por lo cual la mandataria retomó su punto mencionado anteriormente.

Es cuestión de Morena, el movimiento está muy fuerte, va más allá de Morena porque no es solo un partido político que representa lo que está viviendo hoy nuestro país", declaró Sheinbaum.

Finalmente, aclaro que, si bien el comité ejecutivo toma decisiones fuera del papel que ejerce como presidenta de la República, el partido no debe alejarse del pueblo, pues este tiene un papel importante como la fuerza que influye en el movimiento: "Tiene mucha fuerza el movimiento de transformación, mucha fuerza, y la fuerza está en el pueblo. Como partido político, Morena no se puede alejar del pueblo y de los sentimientos del pueblo de México; eso es lo más importante".

Pero va mucho más allá incluso que el partido y las decisiones de Morena, pues las toma ya su Comité Ejecutivo y su Consejo”, finalizó.

Fuente: Tribuna