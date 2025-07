Sheinbaum hace nuevas declaraciones sobre el caso Bermúdez Requena: "Aquí no se cubre a nadie"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza su tradicional conferencia 'Mañanera del Pueblo' desde el Salón de la Tesorería del Palacio Nacional. Este lunes 21 de julio de 2025, la mandataria mexicana retomó un tema que ha causado revuelo a nivel nacional y en su partido, el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena): caso de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad en Tabasco, durante el gobierno de Adán Augusto López Hernández.

Ante los medios de comunicación reunidos en el Salón Guillermo Prieto, la mandataria aseguró que no habrá encubrimiento para personas vinculadas a grupos criminales, esto al referirse al caso de Hernán Bermúdez Requena. Señaló que la Fiscalía General de la República (FGR) ya actúa en este caso, pues existe una orden de aprehensión vigente contra Bermúdez Requena, quien está siendo investigado por presuntos vínculos con una organización criminal.

La mandataria aclaró que no se hará distinción entre militantes o no del partido Morena en estos casos: "Aquí no se cubre a nadie. Si la FGR tiene [investigaciones] contra alguien que sea militante o no de Morena, y alguna evidencia: adelante y que continúe la investigación. No vamos a cubrir a nadie, ni nosotros ni la Fiscalía, aunque la Fiscalía obviamente es autónoma".

Sheinbaum comparó este caso con el de Genaro García Luna, indicando que en el caso del exsecretario de Seguridad de Tabasco, la acción judicial se dio de inmediato en México tras conocerse los posibles nexos delictivos. Asimismo, advirtió que su gobierno no permitirá linchamientos mediáticos sin pruebas: "Así como no no se debe encubrir absolutamente a nadie, si es que hay indicios de algún vínculo con la delincuencia o indicios de algún acto de corrupción o alguna ilegalidad, de la misma manera no estamos de acuerdo en el linchamiento mediático".

Tiene que haber pruebas y tiene que actuar la autoridad. Esa va a ser nuestra posición siempre", apuntó Sheinbaum.

Bermúdez Requena, quien fue titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco desde diciembre de 2019 hasta enero de 2024, es acusado de liderar una organización criminal identificada como La Barredora. Según las autoridades federales, una orden de aprehensión fue emitida en su contra desde febrero de 2025 por estos señalamientos.

Fuentes indican que su paradero podría encontrarse en Brasil, específicamente en la ciudad de Brasilia, aunque no se ha confirmado oficialmente su ubicación.

Fuente: Tribuna / Conferencia 'Mañanera del Pueblo'