VIDEO: 'Lady Tamales' busca redimirse tras agresión a comerciante en Guadalajara

Guadalajara, Jalisco.- El pasado miércoles 16 de julio se volvió viral una mujer que insultó a una comerciante en el centro de Guadalajara, Jalisco. Al parecer, la señora se molestó porque supuestamente el puesto ambulante le impedía salir con su automóvil de un estacionamiento. Sin embargo, lo que más indignó a los usuarios en redes sociales fueron los múltiples y degradantes insultos que lanzó.

“Muévete, hija de tu pu… madr…, yo estaba parada cuando llega esta pen… y se me mete”, gritó la conductora. Y no le bastó con eso, pues continuó con su arrebato hasta el punto de pedir ayuda a otras personas, quienes, por supuesto, la ignoraron. Incluso, cuando un hombre intervino para calmar el altercado, también fue insultado: ”¿Tú qué te metes, cabr…? No puedo salir, wey… que ella se mueva, tiene mucho espacio”.

No obstante, este lunes la polémica ciudadana volvió a inundar las plataformas, aunque esta vez por un motivo completamente diferente. La mujer, apodada en redes como 'Lady Tamales', apareció en un nuevo clip en el mismo lugar de los hechos, en la avenida La Llave. En el video se le ve junto a la vendedora ambulante a la que previamente había insultado y a quien incluso le tiró el puesto de tamales con el que gana su sustento.

'Lady Tamales' ofrece disculpas

“Hola, buenas noches. Estoy aquí presente con la señorita en el lugar de los hechos. Estoy pidiendo una disculpa personalmente con ella y, ante todo, una disculpa pública también. Estoy arrepentida y apenada por lo que pasó y pues ya no quisiera que esto siguiera, porque realmente estoy afectada. Personalmente y laboralmente estoy muy afectada, entonces les pido de favor que ya no sigan compartiendo esto porque sí me está afectando mucho. Una disculpa y muchas gracias. Buenas noches”, expresó la mujer.

Sin embargo, a pesar de su esfuerzo, los internautas no recibieron bien las disculpas. Muchos creen que solo lo hace para salir del problema y que no es sincera. Es importante mencionar que las acciones de 'Lady Tamales' reabrieron un debate social, pues como te hemos informado en TRIBUNA, cada vez surgen más casos de personas que atacan verbal o físicamente a los trabajadores informales sin medir las consecuencias de sus actos.

Fuente: Tribuna