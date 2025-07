Viernes 25 de julio ¿hay pagos programados para la Pensión del Bienestar?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A lo largo de los últimos días, en TRIBUNA te hemos estado contando sobre los días en que se realizarían los pagos por la Pensión del Bienestar, los cuales comprenden diversos programas que el Gobierno encabezado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) impulsó, mismos que han continuado con la mano de la actual mandataria, Claudia Sheinbaum.

¿Cómo puedo recibir mi pago de la Pensión del Bienestar?

Para recibir tu pago, primero debes estar inscrito en alguno de los siguientes programas:

Adultos Mayores , que entrega $6,200 pesos mexicanos cada dos meses.

, que entrega $6,200 pesos mexicanos cada dos meses. Mujeres Bienestar , con un apoyo de $3,000 pesos mexicanos.

, con un apoyo de $3,000 pesos mexicanos. Personas con Discapacidad , quienes reciben $3,200 pesos mexicanos.

, quienes reciben $3,200 pesos mexicanos. Madres Trabajadoras, que reciben un monto de $1,650 pesos mexicanos.

Una vez inscrito, debes consultar la fecha de pago, que se organiza según la primera letra de tu apellido.

¿Quiénes reciben su pago este viernes 25 de julio?

Como te contamos en TRIBUNA, anteriormente el último pago programado para la Pensión del Bienestar se celebró durante la jornada del pasado viernes 24 de julio, lo que significa que este viernes no habrá ningún depósito, sin importar tu apellido; sin embargo, esto no significa que no se reanuden en algún momento, puesto en días anteriores fue lanzado el calendario para el mes de agosto.

¿Cuándo se reanudarán las Pensiones del Bienestar?

De acuerdo con lo informado por la organización gubernamental, las próximas pensiones que se otorgarán serán las de las Mujeres Bienestar y estarían llegando a las usuarias a partir del próximo 4 de agosto. Se seguirá una dinámica similar a la vista durante este mes de julio, lo que significa que se otorgará el dinero según la inicial del apellido, por lo que las primeras en recibirlo serán aquellas personas con la letra A.

Fuente: Tribuna