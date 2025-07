Claudia Mollinedo da la cara luego del VIDEO que la convirtió en 'Lady Polanco'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La periodista Claudia Mollinedo, quien es identificada por personas del medio por ser excolaboradora del noticiero nocturno de Imagen Televisión, conducido por Ciro Gómez Leyva, la semana pasada vivió un giro de 180 grados en su vida, pues publicó en sus historias de Instagram un video quejándose del trato que recibió en el restaurante Bagatelle, ubicado en Polanco, Ciudad de México.

Evidentemente, muchos internautas estuvieron en desacuerdo con la comunicadora, ya que en realidad Mollinedo se había molestado por haber sido "expulsada" del negocio. No obstante, según sus propias palabras, eran aproximadamente la 01:30 de la madrugada y el establecimiento tenía que cerrar. Es así que, para sus seguidores, la falta de respeto la cometió la mujer y sus demás acompañantes.

“Nos prendieron las luces, empezaron a barrer y todavía nos escoltaron a la salida, cual si hubiéramos sido delincuentes que no hubiéramos pagado la cuenta”, decía Claudia en un fragmento del video original. De hecho, hasta se atrevió a revelar la cantidad que supuestamente gastaron en el recinto, que ronda los 25 mil pesos mexicanos. Ahora, con una actitud completamente diferente, se manifestó a través de sus redes sociales.

Claudia Mollinedo se disculpó

Claudia Mollinedo subió un clip en su cuenta oficial de X (antes Twitter) y pidió disculpas por haber sido "imprudente y mal planteado". Además, aseguró que cometió un error del cual está muy arrepentida. De igual forma, especificó que aquel día estaba algo frustrada y que no tiene problema con asumir las consecuencias de sus actos, entre ellos, disculparse con el personal del establecimiento.

“Cometí un error al compartir algo tan delicado sin contexto, sin explicar de manera clara qué habría ocurrido, y eso abrió la puerta a muchas interpretaciones que se salieron de control. Entiendo que el video pareció arrogante, altanero y hasta prepotente. Les aseguro que esa no soy yo, y quienes me conocen profesional y personalmente lo saben. Me duele profundamente haber decepcionado a quienes han confiado en mi trabajo todos estos años, y me duele haber afectado la imagen de un medio al que respeto y que ahora ha decidido apartarme, y lo entiendo”, afirmó.

