Lotería Nacional: Lista completa de GANADORES del Sorteo Mayor No.3980 de hoy martes 29 de julio

Ciudad de México.- Hoy es martes 29 de julio de Sorteo Mayor en la Lotería Nacional y si tú, al igual que millones, estás concursando con tu cachito, TRIBUNA trae para ti la lista completa de ganadores de esta noche. Hoy se celebró el Sorteo Mayor No. 3980, que hace alusión a los 700 años de la fundación de México-Tenochtitlan; aquí todos los detalles sobre los ganadores. Recuerda que el Sorteo Mayor de la Lotería Nacional es celebrado todos los martes y puedes ganar 21 millones de pesos en tres series; aquí te compartimos más detalles.

¿Cuánto se puede ganar en el Sorteo Mayor de hoy 29 de julio?

En el Sorteo Mayor de la Lotería Nacional, uno de cada tres participantes resulta premiado.

Si compraste las tres series completas, podrías obtener el premio mayor de 21 millones de pesos.

Si adquiriste una sola serie, podrías ganar hasta 7 millones de pesos.

En caso de haber comprado un solo cachito, el premio máximo al que puedes aspirar es de 350 mil pesos.

Recuerda que en el sorteo entrega 466 premios directos, donde se reparten 297 premios por aproximación y 17 mil 393 reintegros que se determinan si el último dígito es igual al último dígito del Premio Mayor, segundo y tercer premio.

RESULTADOS del Sorteo Mayor No. 3980

Premio Mayor 21 millones de pesos:

07615

Segundo premio 2,550,000 pesos

39061

Tercer premio 900,000 pesos

38381

Cuarto premio 240,000 pesos

09847

Quinto premio 240,000 pesos

33533

Sexto premio 240,000 pesos

43842

Séptimo premio 240,000 pesos

48072

Octavo premio 120,000 pesos

01755

Noveno premio 120,000 pesos

34301

Décimo premio 120,000 pesos

15051

Decimoprimer premio 120,000 pesos

24769

Decimosegundo premio 100,000 pesos

51294

Recuerda que este próximo viernes 1 de agosto de 2025 se juega el Sorteo Superior No. 2854 de la Lotería Nacional; el próximo domingo 3 de agosto juega el Sorteo Zodiaco y el próximo 5 de agosto el Sorteo Mayor No. 3981. Y el próximo 6 de agosto se juega el Sorteo Especial 302 por 27 millones de pesos. No te pierdas las actualizaciones de TRIBUNA para conocer todos los detalles de los próximos sorteos. ¡Suerte!

