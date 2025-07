Del Monte en bancarrota, ¿Qué pasará con sus productos después de declararse en quiebra?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una de las empresas más conocidas en el mercado estadounidense, así como en el mexicano, ha caído en bancarrota; es el caso de la empresa Del Monte Foods Inc., la cual, después de 139 años siendo una de las más emblemáticas en la venta de frutas y verduras enlatadas, se ha declarado en quiebra, por lo que, buscando garantizar la venta de sus bienes, así como una posible reestructuración, han decidido pedir protección a los tribunales para reorganizar sus activos y asegurar la continuación de la operación.

¿Por qué se declaró en bancarrota?

La situación de esta empresa, como en muchas otras, suele ser la consecuencia de diversos factores, que varían desde los costos de la producción hasta los hábitos de los consumidores. En el caso de la compañía, fueron ambos factores, pues después de que reestructurara su deuda el año pasado, declaró que desde los tiempos del covid-19 no lograron recuperarse del todo, puesto que tuvo un exceso costoso de inventario que se había acumulado.

Además del aumento en los costos de materia prima, como acero, uno de los afectados por el incremento de los aranceles que el presidente Donald Trump realizó en meses anteriores. Por otro lado, los productos enlatados sufrieron una caída en las ventas, lo que, combinado con el aumento de consumidores prefiriendo productos más naturales, debilitó el posicionamiento que la empresa tenía.

¿Qué es lo que hará Del Monte en México?

Aunque su origen radica en Estados Unidos, desde 1957 opera en México, donde se encuentra instalada en los Valles de Irapuato, Guanajuato, por lo que, después de que se declarara en bancarrota como parte de una reestructuración bajo supervisión de autoridades del país del naranja, se abrió para muchos la pregunta de qué pasaría con las demás plantas que se encuentran en otros países, puesto que funcionan de manera descentralizada; la única en estado de quiebra es la de EU.

Después de una evaluación exhaustiva de todas las opciones disponibles, determinamos que un proceso de venta supervisado por el tribunal es la forma más efectiva de acelerar nuestra recuperación y crear un Del Monte Foods más fuerte y duradero", declaró la empresa en un comunicado.

Cabe aclarar que la marca en el país del nopal está bajo Conagra Foods, siendo esta también propietaria de otras marcas internacionales como Hunts, por lo que no se prevé que esta tenga algún cambio en su producción, distribución y venta de los productos de la marca; aunque, en México, sí existen dos plantas bajo Del Monte Foods Inc. que principalmente realizan el procesamiento de las frutas para su posterior envío a Estados Unidos, pero no prevén cambios en lo inmediato.

Fonte: Tribuna