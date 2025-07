Adiós 'Lady Racista', hola 'Lord Banquetas': Sujeto corre a vendedor ambulante en la CDMX

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Desde que se inventaron los teléfonos celulares, las redes sociales y la cultura de la cancelación, la gente debería ser más cuidadosa con lo que hace o dice, pues nunca sabes cuándo alguien va a sacar su celular para grabarte en tu peor momento, ya sea por algún colapso de estrés o porque simplemente tienes una actitud cuestionable en tu día a día. Sin embargo, el control es algo que muchas personas no saben manejar, por ello prácticamente cada semana tenemos el nacimiento de un nuevo ‘Lord’ o ‘Lady’.

En las últimas semanas hemos hablado mucho de ‘Lord Pádel’ y de ‘Lady Racista’, siendo que esta última recibió recientemente una suspensión temporal por insultar a un agente de la ley que cumplía su trabajo en la colonia La Condesa, en la Ciudad de México. Pero todos sabemos que las cosas pasan de moda rápidamente en Internet y nuevas estrellas nacen todos los días, tal como ocurrió esta tarde del miércoles con ‘Lord Banquetas’.

El hecho en cuestión fue captado en Santa María la Ribera, en la Ciudad de México, y posteriormente fue publicado en TikTok, plataforma de videos cortos donde las cosas suelen volverse virales rápidamente. En el clip se puede apreciar al sujeto armando un escándalo por la presencia de un vendedor ambulante, quien se encuentra ofreciendo sus artículos de decoración a los clientes, hecho que le habría molestado a ‘Lord Banquetas’.

En el video se aprecia al sujeto intentar amedrentar al comerciante y exigirle que se marchara del lugar, dado que en su colonia no les gustaba la presencia del ambulantaje. Posteriormente, el individuo saca su celular y amenaza con llamar a un policía, argumentando que hay un vendedor que no cuenta con permiso para vender en la zona: “Oficial, ¿cómo estás? Oye, se está poniendo un ambulante aquí y no tiene permiso, aquí en la esquina de Fresno. Todos los vecinos ya habíamos quedado con la autoridad competente real que aquí no se podían poner”.

Lord Banquetas se vuelve viral en TikTok

Créditos: Internet

En el video se observa que el vendedor intenta consolar a su hija, pues viene acompañado de sus familiares. Según parece, la infante se habría asustado por las amenazas del sujeto. Como era de esperarse, el video se hizo viral rápidamente en TikTok, donde muchas personas comenzaron a burlarse del individuo argumentando que se trata de una persona prepotente y engreída que se siente dueño de la colonia: “Mi colonia, dice”, “¿Y ese w… quién es?”, “Pobre diablo, piensa que la calle es de ellos”, aseguraron.

Fuentes: Tribuna