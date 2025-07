México, sin daños tras ALERTA de tsunami por sismo en Rusia; confirma Sheinbaum

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza su tradicional conferencia 'Mañanera del Pueblo' desde el Salón Guillermo Prieto de Palacio Nacional. Este miércoles 30 de julio de 2025, la mandataria mexicana habló sobre la alerta de tsunami que las autoridades se emitió la noche del martes, luego de un fuerte terremoto ocurrido en las costas de Rusia.

Ante los medios de comunicación reunidos este miércoles, la jefa del Ejecutivo Federal mexicano informó que, hasta el momento, no se han registrado afectaciones en las costas del Pacífico mexicano luego de la alerta de tsunami emitida por el sismo de magnitud 8.8 ocurrido en la península de Kamchatka, Rusia.

Asimismo, Sheinbaum Pardo explicó que el mayor riesgo relacionado con el aumento del nivel del mar estaba previsto para las 08:00 horas, aunque aclaró que no representaba un peligro considerable para el país: "El mayor riesgo podría ser a esta hora y puede aumentar un poco el nivel del mar en ciertas zonas del Pacífico. Se hizo la alerta, pero no generó grandes riesgos. No hay ningún daño".

En la previa, la Secretaría de Marina (Semar) y la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) informaron que hasta el momento no se han detectado olas mayores a 35 centímetros en el litoral mexicano tras la activación de la alerta. Mediante un boletín compartido a las 06:00 horas de este miércoles, las autoridades señalaron que las únicas variaciones registradas en el nivel del mar fueron las siguientes:

Isla Clarión, Colima: oleaje de 0.20 metros a las 04:10 horas

Ensenada, Baja California: oleaje de 0.35 metros a las 04:15 horas

Ambas dependencias señalaron que el monitoreo de las condiciones marítimas continúa y que se espera una disminución gradual de los efectos provocados por el evento sísmico.

Recomendaciones a la población ante la alerta activa

Pese a que no se han reportado daños, el Gobierno de México mantiene la alerta activa y emitió una serie de recomendaciones preventivas para quienes se encuentran en las zonas costeras:

Alejarse de playas y áreas cercanas al mar.

Tener precaución por posibles corrientes fuertes o inusuales en zonas portuarias.

Tomar medidas de seguridad en actividades marítimas.

Mantenerse informados a través de canales oficiales.

El fenómeno sísmico que originó esta situación tuvo su epicentro en aguas cercanas a la península rusa de Kamchatka, lo que activó protocolos de prevención no solo en México, sino también en otras regiones del Pacífico, como Japón, Hawái, California y países de América Latina. Sin embargo, a la fecha de publicación de esta nota, diversas naciones ya desactivaron sus alertas.

Fuente: Tribuna / Conferencia 'Mañanera del Pueblo'