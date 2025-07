¿Qué tan necesarios son los pasos que los profesionales recomiendan al día?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En años pasados, diversas investigaciones han aconsejado que las personas deberían dar un mínimo de 10 mil pasos. Este cliché del fitness ha sido cambiado, gracias a una nueva investigación, en la cual se dice que dar aproximadamente 7 mil pasos es un número más asequible para muchas personas. Además de ser considerado como un número que, si bien es menor de lo que se pensaba, sí es funcional.

Según el análisis que se ha publicado el día miércoles por la revista médica The Lancet Public Health, examinaron los datos de 57 estudios, en los cuales descubrieron que cantidades menores de caminata estaban asociadas con menores riesgos en la salud. Ya que el hecho de salir a caminar, aunque no sea por un largo periodo de tiempo, puede ayudar a reducir el riesgo de demencia y enfermedades cardiovasculares.

En conjunto con otras investigaciones, relacionaron que caminar se encuentra relacionado con la longevidad. Ya que mencionan en el análisis que las personas que caminaban alrededor de los 7 mil pasos se encontraban con un 47 por ciento menor riesgo de muerte que aquellos que caminaban alrededor de 2 mil pasos. “Caminar 7000 pasos al día es tan importante como tomar tus pastillas”, expresó el cardiólogo de Stanford Health Care, Joshua Knowles.

¿Qué beneficios tiene caminar?

Aun si el número de pasos cambia, no cabe duda de que es beneficioso para la salud de las personas, esto debido a que ayuda a mejorar la salud metabólica, haciendo que el corazón se vuelva más fuerte y eficiente. Al mismo tiempo que ayuda a reducir el peso, el colesterol, así como los niveles de azúcar en la sangre. Para algunos expertos, su importancia radica en que “levantarse y moverse tiene que ser la máxima prioridad”.

Finalmente, no todas las personas necesitan las mismas cantidades de caminata, ya que depende de la edad, peso y salud de la persona. Puesto que un adulto no dará los mismos pasos que un menor, ni una persona con peso normal dará los mismos que una persona con obesidad. Esto hace que para cada persona sea diferente; algunos recomiendan que los pasos recomendados sean una base y no la regla, por lo que es necesario acudir con profesionales o, en su defecto, informarse adecuadamente según sea el caso.

