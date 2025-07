Descubre cuándo será el próximo pago de la Pensión del Bienestar para Adultos Mayores

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Anteriormente, si no habías cotizado las suficientes semanas en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) o en el Issste no podías calificar para tener una pensión, lo que podría convertirse en un severo problema si se toma en cuenta que muchas personas llegaban a la tercera edad sin un sustento económico, lo que los llevaba a vivir en la pobreza extrema (si sus familiares no se hacían cargo de ellos).

Es bajo este contexto que el expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) creó diversos programas que no solo beneficiaban a los adultos mayores, sino también a otros sectores vulnerables de la sociedad, incluidas las madres solteras y las personas con discapacidad. Dichas iniciativas han sido mantenidas y ampliadas por su sucesora, la actual mandataria del país, Claudia Sheinbaum.

¿Cuándo se emitirá el siguiente pago de la Pensión de Bienestar para Adultos Mayores?

Como ya sabrás, la Pensión del Bienestar para Adultos Mayores se emite de manera bimestral y recién el pasado mes de julio se emitieron, incluso aquí en TRIBUNA te estuvimos informando diariamente qué día te tocaba recibir tu deposito, según la letra de tu apellido, lo que deja la siguiente pregunta abierta: ¿Cuándo se emitirán los pagos de la Pensión del Bienestar para Adultos Mayores?

De acuerdo con el calendario emitido por la dependencia del Banco del Bienestar, el siguiente pago para los adultos mayores estará llegando en el mes de septiembre y octubre, con lo que se cubrirá el penúltimo deposito del 2025. Cabe señalar que aún no se han emitido las fechas exactas de las emisiones económicas y tampoco se sabe qué día le corresponderá a qué fecha, por lo que será necesario que estés pendiente de la publicación del calendario oficial, la cula llegará a finales de agosto.

Descubre cuándo llegará la Pensión del Bienestar de Adultos Mayores

¿Qué son las Pensiones del Bienestar?

El Fondo de Pensiones para el Bienestar fue creado durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, con el objetivo de garantizar un ingreso digno a los sectores más vulnerables. Inicialmente se enfocó en apoyar a los maestros del país, pero con el tiempo se ha extendido a otros grupos, como adultos mayores, mujeres en situación de vulnerabilidad, personas con discapacidad y madres trabajadoras.

