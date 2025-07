Tormenta Tropical 'Gil' se forma en el Pacífico: ¿Representa un peligro para México?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La temporada de huracanes continúa activa en México, razón por la que las autoridades meteorológicas y de Protección Civil permanecen alerta. Este jueves 31 de julio de 2025, señalaron que, en el Océano Pacífico, al sur del territorio nacional, se formó la Tormenta Tropical 'Gil'. ¿Este fenómeno representa un peligro para la República Mexicana? Aquí te decimos todos los detalles.

De acuerdo con el más reciente aviso del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Tormenta Tropical 'Gil' se localiza actualmente a mil 260 kilómetros al sur-suroeste de Cabo San Lucas, en el estado de Baja California Sur. El fenómeno meteorológico presenta vientos máximos sostenidos de 75 kilómetros por hora, con rachas que alcanzan los 95 kilómetros por hora.

Surge la Tormenta Tropical 'Gil' en el Pacífico. Foto: Conagua

¿'Gil' es un peligro para México?

Se desplaza hacia el oeste a una velocidad de 24 kilómetros por hora. Pese a su formación, las autoridades meteorológicas aseguraron que 'Gil' no representa peligro para territorio nacional, ya que su ubicación y trayectoria actual no implican efectos directos sobre las costas de México. En este sentido, el SMN reiteró que no hay riesgo para la población por este sistema.

Además de este evento, se monitorea una zona de baja presión ubicada al sur de la península de Baja California, que mantiene una probabilidad del 70 por ciento para desarrollo ciclónico en un periodo de siete días, lo que la convierte en un fenómeno bajo vigilancia activa por parte del Servicio Meteorológico.

En lo que va de la temporada de ciclones 2025 en el Pacífico mexicano, ya se han formado seis sistemas con nombre: Alvin, Bárbara, Cosme, Laila, Erick y Flossie. De estos, el más reciente en tocar tierra fue el huracán 'Erick', que ingresó al sur del país el pasado 19 de junio como un huracán de categoría 3. Para la temporada 2025, las proyecciones oficiales contemplan la posible formación de hasta 20 ciclones tropicales con nombre en el Pacífico.

De estos, entre cuatro y seis podrían alcanzar categorías mayores, es decir, categorías 3, 4 o incluso 5 en la escala Saffir-Simpson.

En cuanto a la lista oficial de nombres asignados por el SMN y organismos internacionales para esta temporada en el Pacífico, los próximos fenómenos llevarían los nombres: Henriette, Ivo, Juliette, Kiko, Lorena, Mario, Narda, Octave, Priscilla, Raymond, Sonia, Tico, Velma, Wallis, Xina, York y Zelda.

El Servicio Meteorológico Nacional exhortó a la población a mantenerse informada únicamente a través de canales oficiales y seguir de cerca los boletines actualizados a través del sitio web de Conagua, sus redes sociales y medios de comunicación confiables.

Fuente: Tribuna / Comisión Nacional del Agua (Conagua)