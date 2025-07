Decenas de personas protestaron en el parque México contra la gentrificación en la CDMX

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Decenas de personas integrantes de diferentes organizaciones civiles y vecinos de la colonia Hipódromo con pancartas en mano, exigieron el derecho a habitar la Ciudad de México sin ser desplazados ante la llegada de extranjeros, “Fuera las inmobiliarias, fuera los gringos”, coreaban decenas de personas en el Parque México.

La protesta fue encabezada por colectivos como Frente Antigentrificación MX, Gentrificación en tu idioma y agrupaciones de vecinos que han documentado el encarecimiento acelerado de la vivienda, ante la llegada masiva de plataformas de renta y la expulsión de quienes ya no pueden pagar el aumento de las rentas.

Alrededor de las 3:30 de la tarde comenzaron a llegar manifestantes. Algunos traían sus consignas ya listas; otros las escribieron ahí mismo, en medio de talleres de pintura y elaboración de stickers.

Una de las vecinas de la colonia Hipódromo que participó en la manifestación, indicó que algunos de los vecinos se fueron porque ya no pudieron pagar, lo cual ha roto el tejido social de las colonias, “Fuera el Airbnb”, “El que no brinque es gringo”, “La gentrificación no es progreso, es despojo”, se leía entre los carteles.

“La gentrificación no es progreso, es despojo”, se leía entre los carteles

De acuerdo con información de El Universal, entre los asistentes también hubo estudiantes universitarios, jóvenes y adultos mayores, varios de ellos compartieron la misma inquietud de sentirse vulnerados ante la gentrificación y altos costos de pagos de rentas.

Laura, una estudiante de arquitectura de la UNAM señaló que en el caso de los jóvenes no pueden comprar una casa y cada vez es más difícil rentar y mas si se compite con personas que ganan en dólares, durante la concentración también mencionaron en micrófono abierto la situación de latinos violentados en Estados Unidos por ser migrantes.

Indicaron los manifestantes que ahora en México existen comunidades enteras desplazadas por un modelo de ciudad que prioriza el negocio inmobiliario. “Queremos una ciudad para todos, no para unos cuantos”, denunció Gabriela, vecina de la colonia Doctores. “Los gringos quieren que les hablemos en inglés, en nuestra propia ciudad, es injusto, ellos deben de hablar nuestro idioma”, expresó Karen, una manifestante.

Un grupo de manifestantes marcharon sobre las calles aledañas al Parque México, donde se encuentran restaurantes y negocios que son visitados por turistas internacionales, asimismo, marcharon sobre Av. Insurgentes dirección Norte, “Fuera gringos, fuera gringos”, coreaban.

Fuente: Tribuna