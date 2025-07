Óscar Balderas denuncia amenazas de muerte por su trabajo en temas de seguridad y narcotráfico

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A través de sus redes sociales el periodista Óscar Balderas quien se ha especializado en temas de narcotráfico, seguridad y crimen organizado en México, denuncia que ha sido víctima de una serie de llamadas telefónicas de números desconocidos para hacerle una serie de amenazas de muerte por el simple motivo de realizar su trabajo, investigar y tocar temas referentes a la delincuencia organizada en el país.

A través de su cuenta oficial en la red social X, Balderas destacó que este sería el motivo de las nuevas agresiones, al tiempo que resaltó que él solo hace su trabajo, comentó en un mensaje que recibió tres llamadas de un número privado donde le han dicho que lo van a matar si sigue investigando sobre el crimen organizado “yo solo hago mi trabajo esperando que haya respeto, haré lo que me toca. Agradezco sus bendiciones”, expresó.

De acuerdo con información de Infobae, diversos periodistas han pedido el apoyo a la Secretaría de Gobernación tras la denuncia realizada por Óscar Balderas en redes sociales, quienes le enviaron muestras de apoyo: Pamela Cerdeira (periodista): “No estás solo, Óscar. Tu trabajo es valiosísimo”. Manuel López San Martín (periodista): “Un trabajo solidario, querido y admirado Óscar! (sic). No estás solo". Laura Sánchez Ley (periodista): “¡¡¡Lo siento mucho amigo, es horrible!!! (sic). Ojalá el mecanismo ha algo (...)“. Monero Rapé (caricaturista): “Lo que necesites, maestro, aquí estamos. Abrazo”.

Balderas ha agradecido las muestras de apoyo de sus colegas a través de un mensaje: “Los quiero mucho, de verdad. Gracias por estar pendiente de mí. He recibido una cantidad inconmensurable de cariño. Y a mis angustiadores: los bendigo. Ustedes también están en las oraciones de quienes me cuidan”. Las autoridades no han expresado ningún mensaje sobre esta denuncia pública realizada por el periodista en su cuenta de X o si le fue brindado el apoyo por parte de las leyes de protección a periodistas

Óscar Balderas es un reconocido periodista especializado en temas de narcotráfico, seguridad nacional, crimen organizado y derechos humanos, a lo largo de su carrera, se ha consolidado como una de las voces más respetadas en el análisis e investigación del fenómeno del narcotráfico en México, gracias a su enfoque, narrativa documentada y el mostrar a las víctimas invisibles de la violencia. Detrás de cada ejecución no solo se enfoca en los grandes capos, sino también en las víctimas, desplazados, mujeres y comunidades enteras afectadas por la violencia estructural.

Balderas ha trabajado para diversos medios de comunicación nacionales e internacionales como Animal Político, Vice News y Univisión, su labor se destaca por la investigación profunda sobre cárteles de la droga, sus vínculos con políticos, policías y empresarios, así como por evidenciar cómo operan las redes criminales en distintos niveles de la vida pública y social del país.

También ha participado como analista en radio y televisión, y es conocido por su columna y participaciones semanales en programas de análisis en diversos canales de Youtube como “Me Lo Dijo Adela”, “Esquina Balderas”, “Territorio Rojo”, entre otros.

Fuente: Tribuna