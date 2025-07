Un socavón en Guadalajara se abre y traga tres vehículos, dos menores y un bebé salen heridos

Comparta este artículo

Guadalajara, Jalisco.– Un socavón de grandes dimensiones se abrió sobre la avenida Malecón y calle Sidón, a la altura de la colonia El Bethel, la tarde del pasado viernes en Guadalajara, el hundimiento abarcó toda la calle de un extremo a otro de la banqueta y con una profundidad aproximada de tres metros

De acuerdo con Protección Civil municipal, un camión arenero, un vehículo compacto y parcialmente un camión de personal, cayeron dentro del socavón, de la camioneta volcada dentro los pasajeros lograron salir por sus propios medios, un camión de personal terminó con dos llantas atrapadas dentro, un vehículo particular quedó afectado parcialmente con una llanta dentro del hundimiento.

De acuerdo con información de El Financiero, tres personas resultaron lesionadas, entre ellas una mujer de 32 años, dos menores de 3 años, dos meses y una niña de un año, quienes fueron atendidos por paramédicos de Cruz Verde, el Sistema de Atención Médica de Urgencias de Jalisco informó a través de su cuenta de X que personal del equipo prehospitalario atendió a las cuatro personas lesionadas, quienes resultaron con heridas leves y de urgencia relativa.

Elementos de Bomberos de Guadalajara y Cruz Verde acudieron al lugar para atender la emergencia y coordinar las labores de rescate y seguridad, así como Protección Civil y Bomberos de Jalisco, las autoridades mantienen cerrada la vialidad mientras se evalúan los daños estructurales y se realizan trabajos para evitar más colapsos en la zona.

Salvador Castañeda, director de Protección Civil de Tonalá, mencionó que no hay riesgo en las casas aledañas, además de que se realizarán estudios para tener certeza que las personas se encuentran en una zona segura, pero recomienda a los automovilistas evitar la zona y tomar rutas alternas. Dijo que afortunadamente no hay daño, pero se estarán haciendo las inspecciones y estudios necesarios para que la ciudadanía tenga la certeza que se encuentra en una zona segura

Por su parte Sergio Chávez, alcalde de Tonalá, dijo que las personas lesionadas se encuentran bien, pero recalcó que este es un tema que debe atenderse debido a que pueden registrarse más socavones en los próximos días, es un tema que se tiene que revisar desde la Avenida San Gaspar hasta La Barranca, que es en el colector donde puede haber más puntos colapsados y pueden presentar problemas durante las siguientes semanas.

El Director del SIAPA, Antonio Juárez, señaló que una de las posibles causas del socavón es debido a que el colector pluvial de 2.44 metros de diámetro tuvo un ligero desfasamiento o alguna fisura por el agua que conduce y esta se empezó a fugar, lo que pudo ocasionar un deslave de las zonas finas, por lo que se presume que al deslavarse la zona de rodamiento ocasionó que se debilitara el área y se hundiera la tierra provocando que se hiciera dicho socavón.

Añadió que los trabajos de reparación tomarán mucho tiempo, pero por lo pronto se buscará que ante una eventual lluvia el agua pueda circular sin derrame

De acuerdo con Josué Sánchez, especialista en gestión de recursos hídricos, hidrología e hidráulica, y encargado de la Sección Técnica de Hidráulica del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco, en los videos del socavón se aprecia un colector, aparentemente de PVC estructurado, por lo que la falla probablemente fue a raíz de la tormenta que cayó el pasado 28 de junio y explicó que entre más grande es el tubo mayor es el socavón que se forma.

Sánchez agregó que “mucha de la infraestructura que opera el SIAPA (Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado) se encuentra en condiciones lamentables por décadas de abandono y recursos”.

Por su parte, Itzul Barrera, diputada local del distrito 9 de Guadalajara por Morena, criticó la falta de mantenimiento en obras e infraestructura de la ciudad. Afirmó que el socavón en la colonia Bethel “es solo la consecuencia de años de olvido”.

“Junto a vecinas y vecinos hemos denunciado baches, fugas, drenaje colapsado. Pero el ayuntamiento de Guadalajara no escucha, no repara y no responde. El oriente no es un tiradero. ¡Exigimos obras, infraestructura y dignidad, no más excusas!“, escribió la legisladora en su cuenta de X.

Fuente: Tribuna