Pagos Pensión Bienestar 2025: Calendario del 7 al 11 de julio y monto de $6,200

Ciudad de México.- El pago de la Pensión del Bienestar 2025 continúa esta semana, y miles de adultos mayores recibirán su depósito correspondiente al bimestre julio-agosto. Del lunes 7 al viernes 11 de julio, los beneficiarios cuyo primer apellido corresponde a determinadas letras estarán recibiendo los $6,200 pesos que otorga el programa social del Gobierno de México.

La Pensión del Bienestar de las personas Adultas Mayores es un programa social del Gobierno Federal que otorga $6,200 pesos bimestrales a personas de 65 años o más, con el objetivo de apoyar su economía y mejorar su calidad de vida. Los pagos se realizan a través de la Tarjeta del Bienestar de forma escalonada según la letra inicial del apellido paterno.

Calendario de pagos del 7 al 11 de julio de 2025

De acuerdo con la Secretaría del Bienestar, el depósito de la pensión se realiza en orden alfabético. Estos son los beneficiarios que reciben su pago esta semana cuyas primeras letras de su apellido comiencen con las letras: D, E, F, G, H, I, J, K y L.

Lunes 7: D, E, F.

Martes 8: G.

Miércoles 9: G.

Jueves 10: H, I, J, K.

Viernes 11: L.

Cabe destacar que este mismo calendario aplica para la Pensión Mujeres del Bienestar, así como otros programas sociales como la Pensión para Personas con Discapacidad.

¿Dónde se deposita la pensión?

El pago se realiza de manera directa en la Tarjeta del Bienestar, la cual puede usarse para:

Comprar en tiendas o farmacias.

Retirar efectivo en cajeros automáticos del Banco del Bienestar o instituciones participantes.

Pagar servicios básicos.

¿Cómo consultar si ya me depositaron?

Puedes verificar si ya recibiste tu pago de la Pensión Bienestar 2025 de las siguientes formas:

Cajero automático: Consulta el saldo con tu tarjeta.

App Bienestar: Disponible para Android y iOS.

Línea del Bienestar: Llama al 800 639 42 64.

Banco del Bienestar: También puedes acudir a una sucursal con tu identificación oficial. ¿Cómo consultar si ya me depositaron?

Si tu letra inicial ya pasó y no has recibido el depósito se recomienda esperar 24 horas para que se refleje el depósito, verificar que tu tarjeta esté activa, acudir a una sucursal del Banco del Bienestar o contactar directamente a la Secretaría del Bienestar. Si aún no formas parte del programa, puedes inscribirte si tienes 65 años o más. Puedes consultar más detalles en la página oficial del Gobierno de México o acudir al módulo del Bienestar más cercano.

