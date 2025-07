¿Qué dijo Claudia Sheinbaum por el video de 'Lady Racista' de la colonia Condesa?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tras la situación donde una actriz argentina de nombre Ximena Pichel agredió verbalmente a un oficial de tránsito, quien se encontraba en proceso de inmovilizar un vehículo de lujo mal estacionado, la presidenta Claudia Sheinbaum comentó sobre la situación de la apodada 'Lady Racista' durante la ronda de preguntas de la mañanera del pueblo, además de mencionar el tema de la gentrificación que ocurre actualmente en diversas zonas del país.

Lo sucedido provocó diversas reacciones en la sociedad, esto debido a los comentarios clasistas y racistas de la mujer. La mandataria opinó sobre el tema, el cual nombró como algo "deplorable", mostrando además su solidaridad con el elemento de la policía que fue agredido, reiterando también que todas las personas que vivan en el país deben cumplir y respetar la ley, sin importar el lugar del que procedan.

Cualquier mujer, hombre que quiera venir a vivir a la CDMX, a cualquier lugar de nuestro país, tiene que respetarnos de igual manera que nosotros debemos respetarlos”, afirmó Sheinbaum.

Reafirmo, por otro lado, el compromiso que tiene sobre acabar con los discursos de odio, así como promover la inclusión en todo el país. Ya que los comentarios con insultos hechos por Pichel, como “Odio a los negros como tú”, los definió como "un racismo aberrante". Así mismo, la mandataria mencionó que esto no debería existir en México: “Eso no puede existir en nuestro país y hay que señalarlo siempre (...) Ni xenofobia, ni racismo, ni clasismo, cero discriminación en nuestro país”.

Aunque agrego que las personas extranjeras son bienvenidas a entrar al país, los casos como este no son justificables, y reitero el apoyo al agente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), además de hacer hincapié en que todas las personas, tanto de fuera como nacionales, no deberían mostrar comportamientos racistas, reafirmando que la sociedad mexicana es caracterizada por ser inclusiva con las personas.

Por lo que los actos discriminatorios no deberían permitirse, ya que en el país estas conductas constituyen un acto penal. “Las personas que vienen a México tienen que respetar nuestra ley; de la misma manera, no pueden tener ninguna actitud discriminatoria, menos ante un pueblo que les está abriendo los brazos. Desde la ciudad vamos a apoyar en lo que haga falta con la Sedatu, buscar los mecanismos de regulación para que no se encarezca la vida en estos lugares”, finalizó.

Fuente: Tribuna