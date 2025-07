Sheinbaum reacciona a acusaciones de corrupción contra EPN por Pegasus: "Estuvo tremendo"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza su tradicional conferencia 'Mañanera del Pueblo', desde el Salón de la Tesorería del Palacio Nacional. Este lunes 7 de julio de 2025, la mandataria habló sobre los nuevos señalamientos al expresidente priista, Enrique Peña Nieto (EPN), en los que la prensa de Israel lo acusa de recibir millones en sobornos para permitir la operación del software Pegasus en el país.

Ante los medios de comunicación reunidos este lunes en el Salón Guillermo Prieto, la jefa del Ejecutivo Federal mexicano calificó como "tremendas" las acusaciones de corrupción que empresarios israelíes hicieron en contra del expresidente EPN; sin embargo, aseguró que ya saldrá más información al respecto. Recordó que estos datos salieron por un juicio protagonizado por empresarios involucrados en el escándalo.

Pues sí estuvo medio tremendo, ¿no? Es un.. lo que entiendo es que es un juicio en Israel, de dos personas o dos empresas, creo que dos personas, que hicieron negocio en México y que pues entre ellos hubo conflicto allá y a la hora de que se hace público alguno de los elementos de este conflicto mercantil que tienen estos dos empresarios pues sale este asunto que dice que fueron 25 millones de dólar (mdd)", dijo la presidenta mexicana.

En esta intervención, puntualizó que en los documentos oficiales no sale en nombre del exmandario priista que gobernó México de 2012 a 2018: "No viene el nombre, nada más dice 'N'. Ya saldrá más información. No viene el nombre, nada más dice 'N' electo en el 2012. Y luego tambien de montos por visitas".

Finalmente, recordó que el expresidente Peña Nieto dijo que "no": "No es así, entonces allá está el tema". No comentó si el Gobierno Federal iniciará una investigación por estos hechos.

Peña Nieto niega haber recibido sobornos por Pegasus tras revelaciones de prensa israelí

El expresidente Enrique Peña Nieto rechazó las acusaciones publicadas por el diario israelí The Marker, donde se señala que habría recibido 25 mdd por permitir la operación del software espía Pegasus en México. La información surgió de una disputa legal entre empresarios israelíes vinculados a NSO Group, empresa desarrolladora del programa. El Gobierno Federal no ha anunciado acciones contra EPN.

Fuente: Tribuna / Conferencia 'Mañanera del Pueblo'