“Yo no espié a nadie”: EPN rompe el silencio ante acusaciones de corrupción por Pegasus

Ciudad de México.- Este pasado domingo 7 de julio, el medio de comunicación The Marker reveló, a través de una publicación periodística, que el expresidente de México, Enrique Peña Nieto, estuvo involucrado en sobornos millonarios a empresarios israelíes, y que a cambio el funcionario recibió 25 millones de dólares por permitir la operación del software espía Pegasus en México.

De hecho, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, habló sobre este tema desde su tradicional conferencia ‘Mañanera del Pueblo’; a pesar de que definió el asunto como algo “tremendo”, recalcó que todavía no se puede decir nada porque en los documentos oficiales solo dice ‘N’. No obstante, aseguró que más adelante saldrá más información sobre este tema que rápidamente tomó relevancia.

Pues sí estuvo medio tremendo, ¿no? Es un.. lo que entiendo es que es un juicio en Israel, de dos personas o dos empresas, creo que dos personas, que hicieron negocio en México y que pues entre ellos hubo conflicto allá y a la hora de que se hace público alguno de los elementos de este conflicto mercantil que tienen estos dos empresarios pues sale este asunto que dice que fueron 25 millones de dólares (mdd)", afirmó la gobernante.

Claudia Sheinbaum habló sobre Enrique Peña Nieto

En una conversación exclusiva emitida este lunes 7 de julio por Grupo Fórmula, el expresidente Enrique Peña Nieto reapareció públicamente desde España para referirse a las acusaciones que lo relacionan con supuestos sobornos ligados al software Pegasus. Durante el diálogo con el periodista Ciro Gómez Leyva, Peña Nieto calificó como “dolosas” las insinuaciones que lo acusan de haber recibido 25 millones de dólares durante su administración a cambio de facilitar contratos vinculados al sistema de vigilancia.

“Es absolutamente falso. Son insinuaciones dolosas que ponen en duda mi honorabilidad”, expresó el exmandatario. “El medio no hace tal afirmación, el medio insinúa que hubo aportaciones, que no sabe, que no puede precisar a qué… de repente especula que si a campañas políticas o algo, pero ese no es el punto de la disputa”, aseguró el exgobernador del Estado de México de 2005 a 2011.

Por su parte, aclaró que Pegasus fue una herramienta completamente legal y que en su momento fue adquirida por varios países y que jamás se usó para espiar a alguien. Ante todo, recalcó que no hay ninguna prueba que lo inculpe. Es necesario mencionar que hasta el momento de la elaboración de esta nota, se desconoce por completo si las autoridades mexicanas piensan realizar una investigación sobre el tema.

Fuente: Tribuna/ Agencia México