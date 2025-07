'Lady Racista' reaparece y lanza una nueva advertencia: "Soy inocente"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tras días de silencio y polémica en redes sociales, la mujer apodada como 'Lady Racista' ha emitido sus primeras declaraciones públicas, en un video difundido en sus redes, aseguró que fue mal interpretada y afirmó que está siendo víctima de una campaña para desprestigiarla. Se trata de Ximena Pichel, actriz y modelo argentina radicada en la Ciudad de México, donde enfrenta a un agente de tránsito con insultos racistas y despectivos.

Todo comenzó el 3 de julio de 2025, cuando un elemento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana intentaba colocar un inmovilizador, conocido como 'araña' al automóvil de Ximena en la colonia Hipódromo Condesa. Un video se viralizó cuando Pichel discutía con el tránsito utilizando la expresión "odio a los negros como tú". Muchos usuarios catalogaron el comentario de carácter racista.

'Lady Racista' rompe el silencio

El material fue ampliamente compartido, provocando indignación y generando la etiqueta 'LadyRacista', que rápidamente se volvió tendencia en plataformas como 'X' (antes Twitter) y 'TikTok'. "Me hacen ver mal. No soy la persona que están diciendo que soy", expresó visiblemente molesta. "No hice nada con malas intenciones. Estoy siendo juzgada por un momento sacado de contexto", añadió. "Tengo el video completo, no solo el final donde me hacen ver mal. Solo espero indicaciones de mis asesores", publicó, sin ofrecer una disculpa.

El video no solo generó rechazo masivo, sino que también provocó consecuencias para la mujer involucrada. De acuerdo con reportes en redes su identidad fue revelada como actriz, modelo y cantante, con participaciones en la novela 'Entre el amor y el deseo' (TV Azteca 2010) y en la música, colaborando como segunda voz en la canción 'No sabes cuánto' de Alex Sirvent.

"No soy racista", asegura: Lanza nueva advertencia

En el mismo video, la mujer insistió en su inocencia y pidió a la opinión pública "no juzgar sin contexto". Además, lanzó una advertencia: "Voy a defender mi nombre y tomaré las medidas necesarias. No me voy a quedar callada." Las reacciones al video de su defensa no se hicieron esperar. Mientras algunos usuarios mostraron empatía y pidieron que se le escuche antes de juzgar, otros mantuvieron una postura crítica y exigieron que se asuma la responsabilidad por sus palabras.

El caso de 'Lady Racista' ha reabierto el debate sobre el poder de las redes sociales, la cultura de la cancelación y los límites de la libertad de expresión. Mientras la mujer involucrada insiste en su inocencia y exige respeto a su privacidad, la opinión pública sigue dividida. Lo que es claro es que este tipo de fenómenos virales ponen en evidencia la urgencia de fomentar el diálogo y la educación en torno al respeto, la diversidad y el uso responsable de los medios digitales.

