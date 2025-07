"No ayuda": Sheinbaum pide no politizar el asesinato de las tres niñas en Hermosillo

Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en su tradicional 'Mañanera del Pueblo', volvió a tocar el caso de las tres niñas asesinadas en la costa de Hermosillo al ser cuestionada por un periodista sobre el transfondo político. El comunicador señaló que diversos actores políticos están usando el tema para posicionarse; ante ello, la mandataria prefirió omitir sus comentarios y señaló que lo primordial es investigar y hacer justicia. "No ayuda", dijo Sheinbaum sobre politizar el tema.

El comunicador preguntó a Sheinbaum Pardo sobre su opinión en el tema de que el alcalde de Hermosillo, Antonio Astiazarán Gutiérrez, al momento de los hechos se encontraba en un rancho realizando un acto para impulsar su candidatura por la gubernatura del estado. "No lo quiero responsabilizar (…) Me preocupa esto, que hay personas que fueron elegidas para ocupar un cargo durante determinado tiempo y que en ese ejercicio del cargo deciden buscar el siguiente sin asumir la responsabilidad plena que les confiere la ciudadanía. Un poco saber su opinión sobre este tipo de situaciones que suceden por todos lados y más cuando terminan en cosas tan lamentables como lo que sucedió este fin de semana", planteó el comunicador a la presidenta.

Ante esto, Sheinbaum fue tajante al señalar que prefería no politizar el tema y que como autoridades deben abocarse a la investigación de los hechos. "Primero es un episodio muy doloroso, es una madre y tres niñas. Nos conmociona a todo México, evidentemente. ¿Qué tenemos que hacer las autoridades? Frente a esto y cualquier delito, investigar. Y trabajar todos los días para disminuir la violencia en nuestro país", explicó. Por otra parte, dijo que el hecho de politizar tragedias como la sucedida con el asesinato de las tres menores y su madre el pasado fin de semana presuntamente a manos de Jesús Antonio 'N' no ayuda.

Me voy a abstener de comentar tu pregunta porque, así como a nosotros nos acusan de una y otra cosa, que no importa lo que hagamos de todas maneras nos van criticas. Yo me abstengo pues de este caso en particular que es doloroso y hay que estar cerca de las víctimas pues hacer un comentario político", aseveró.