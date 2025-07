Claudia Sheinbaum evita declarar sobre OVNIs y deja el tema para científicos y la Sedena

Ciudad de México, México.- Luego de que el periodista Carlos Pozos retomara el caso del presunto avistamiento captado por la Fuerza Aérea Mexicana en 2004, durante un vuelo de patrullaje en Campeche, el debate sobre la existencia de vida extraterrestre y los Objetos Voladores No Identificados (OVNI) volvió a tener un espacio en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Durante la conferencia matutina, Carlos Pozos recordó que el pasado 5 de marzo de ese año, un avión C26-A al mando del mayor Magdaleno Castañón Muñoz habría registrado en video una serie de puntos luminosos no identificados en el cielo, convirtiéndose en uno de los pocos episodios reconocidos por las autoridades mexicanas como un posible encuentro con objetos inexplicables.

Además, en su intervención, el periodista criticó que dicho material fue entregado en su momento al comunicador y ufólogo Jaime Maussan, en lugar de a científicos o instituciones académicas, lo que a su juicio, limitó un análisis más riguroso sobre el fenómeno.

Tras escuchar la pregunta, Claudia Sheinbaum Pardo reaccionó con una sonrisa y comentarios en tono humorístico, generando risas entre los presentes. La mandataria señaló que si bien tiene una opinión personal sobre el tema, prefiere no emitirla públicamente.

Para que no digan que hay cosas que no se tocan en la mañanera, aquí hay de todo. No me voy a meter en ese asunto, se lo dejamos a los científicos que se dedican a ello y también a la Secretaría de la Defensa Nacional”, dijo Sheinbaum, dejando entrever que su gobierno no buscará abrir nuevas investigaciones sobre el caso del 2004, aunque tampoco cerró la puerta al debate.