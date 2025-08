Ya en libertad, Israel Vallarta lanza mensaje a Loret de Mola: “Me debes una explicación”

Comparta este artículo

Villa de Almoloya de Juárez, Estado de México.- Este viernes 1 de agosto de 2025 salió de prisión Israel Vallarta Cisneros, quien se encontraba recluido en el Penal del Altiplano, acusado de secuestro, delincuencia organizada y portación de armas de uso exclusivo del Ejército. Sin embargo, el ahora hombre libre aprovechó esta oportunidad para enviarle un mensaje directo al periodista Carlos Loret de Mola.

Primeramente, como te informamos en TRIBUNA, ayer una jueza federal resolvió que la Fiscalía General de la República (FGR) no logró acreditar su responsabilidad en los hechos. Ya fuera del recinto, Israel Vallarta aseguró que siempre fue inocente y que todo fue resultado de una fabricación de pruebas y un montaje judicial. En este contexto, dirigió algunas palabras a uno de los implicados en el caso: Loret de Mola.

En un video que circula en redes sociales, Vallarta Cisneros dejó muy claro cuáles son sus deseos: "Ya nos veremos, Carlos, ya platicaremos. No te odio, porque insisto, todo cae por su propio peso. Tú sabes bien por qué saliste de Televisa, y tú y yo lo sabemos. Pero esa plática me gustaría tenerla de frente, y sí me gustaría, Carlos Loret de Mola, que escuches esto: ojalá me quieras invitar a tu programa, porque yo, con mucho gusto, desde ahorita, te acepto la invitación si la quieres hacer", afirmó.

Israel Vallarta Cisneros

La expareja de la ciudadana francesa Florence Cassez especificó que también está dispuesto a participar en cualquier otro espacio donde estén dispuestos a invitar tanto a él como al comunicador. A su vez, reiteró que, a pesar de todo, no le desea ningún mal, pero sí considera que le debe una explicación. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, el aludido no ha respondido públicamente a la propuesta.

"Sin problemas, en tu programa o donde gustes, en el programa de otra persona. Si alguien del medio o los medios de comunicación se anima a invitarlo a él, e invitarme a mí, también vamos a un terreno neutral sin problemas. Carlos Loret de Mola, aquí estoy. No te deseo nada malo, te deseo bendiciones de corazón y creo que es justo que platiquemos. Me debes una plática, me debes una explicación", finalizó.

Fuente: Tribuna