Cae techo en hospital de Ixtapaluca; personal se había quejado de las condiciones laborales

Comparta este artículo

Ixtapaluca, Estado de México.- Hace unos días se viralizó un video sobre el desplome del techo en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca, Estado de México. Cabe mencionar que el pasado mes de junio del presente año, durante una visita de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, personal médico se manifestó debido al desabasto de medicamentos, insumos y la falta de más de 400 bases para los trabajadores de dicha institución hospitalaria.

De acuerdo con información proporcionada por N+ y otros medios de comunicación, el percance se originó por una fuga de agua en la tubería del aire acondicionado, lo cual provocó la caída de una parte del hecho, ocasionado conmoción entre los médicos, enfermeros y pacientes del lugar. A través de una tarjeta informativa, el mismo hospital indicó que el incidente se solucionó de forma inmediata y se descartó la presencia de personas lesionadas.

Informamos que la situación presentada en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca fue atendida de inmediato y el servicio médico continúa con normalidad", se puede leer en una publicación realizada en la cuenta de X.

Asimismo, el hospital confirmó que el agua filtrada no era residual, sino que era parte del sistema de ventilación, por lo que se tuvieron que reubicar a las personas que se encontraban hospitalizadas en el área afectada. También se explicó que se realizaron trabajos de acabado y pintura en la zona donde se suscitó dicho inconveniente. De momento las labores en el recinto se desarrollan sin ningún tipo de problema, así lo dijo la institución.

Exigen mejores condiciones laborales

Con el motivo de dar inicio al Programa Salud Casa por Casa, Claudia Sheinbaum visitó el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca, situación que fue aprovechada por el personal médico para denunciar distintas problemáticas que se viven diariamente en la clínica. Con gritos, pancartas y uniformados, los trabajadores señalaron que no se tienen medicamentos básicos o pañales para los pacientes pediátricos, por lo que ellos mismos han tenido que comprarlos de su propia bolsa.

Por su parte, los cirujanos declararon ante los medios de comunicación que no se cuenta con el material requerido para realizar las cirugías que se tienen programadas desde hace varios meses. Esto ha provocado que familiares de los pacientes reaccionen de forma agresiva en contra del personal médico, ya que se han tenido que cancelar operaciones o, bien, se han visto en la necesidad de canalizar a los derechohabientes hacia otro centro médico.

Fuente: Tribuna del Yaqui