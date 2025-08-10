Clima México HOY: Conagua advierte lluvias muy fuertes y calor extremo este 10 de agosto

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La jornada de este domingo 10 de agosto tendrá condiciones climáticas contrastantes en gran parte del territorio nacional. Mientras el monzón mexicano y la inestabilidad atmosférica favorecen la presencia de lluvias muy fuertes en varios estados, otras regiones enfrentarán temperaturas extremas y sensación térmica elevada. Aquí todos los detalles sobre el clima en la República Mexicana.

De acuerdo con el reporte matutino del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), este domingo el monzón mexicano, combinado con un canal de baja presión y el ingreso de humedad desde el océano Pacífico y el Golfo de México, generará lluvias fuertes con actividad eléctrica y posible caída de granizo en entidades del noroeste, occidente, centro y sureste del país.

Así será el clima en México este domingo. Foto: Facebook

En paralelo, la tormenta tropical 'Ivo' continuará su desplazamiento hacia el oeste, alejándose de Baja California Sur, sin impacto directo en costas mexicanas.

Las primeras horas del día estarán marcadas por un cielo mayormente nublado en zonas del noroeste y sureste, con chubascos aislados desde temprano en Sonora, Sinaloa, Veracruz, Oaxaca y Chiapas. En el altiplano central, la mañana iniciará con temperaturas templadas y viento moderado, mientras que en el norte, como en Baja California y Chihuahua, el ambiente será más seco y caluroso desde el amanecer.

En las zonas serranas de Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala y Puebla, el termómetro podría descender hasta los 0°C, con un amanecer frío y bancos de niebla.

Hacia el mediodía y primeras horas de la tarde, se prevé el desarrollo de tormentas con lluvias puntuales muy fuertes en Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas, acompañadas de descargas eléctricas y riesgo de granizo. Estados como Nuevo León, Tamaulipas, Jalisco, Michoacán, Guerrero y Ciudad de México tendrán chubascos intermitentes, mientras que el sureste y la península de Yucatán presentarán precipitaciones de intensidad moderada.

Al caer la noche, las lluvias disminuirán en intensidad en gran parte del país, aunque persistirán en Veracruz, Chiapas y Oaxaca, con posibles acumulados significativos que podrían provocar encharcamientos. El viento se intensificará en regiones como Sonora, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, con rachas de hasta 70 kilómetros por hora y riesgo de caída de árboles o anuncios publicitarios.

En costas del Pacífico, desde Baja California Sur hasta Chiapas, se mantendrá el oleaje de 1.5 a 2.5 metros, representando un riesgo para embarcaciones menores. ¡Toma precauciones!

Fuente: Tribuna / Comisión Nacional del Agua (Conagua)