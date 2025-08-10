Lista COMPLETA de GANADORES del Sorteo Zodiaco de este domingo 10 de agosto

Ciudad de México.- Hoy es domingo 10 de agosto de Sorteo Zodiaco en la Lotería Nacional y, si compraste tu boleto y te sientes con suerte, TRIBUNA trae para ti la lista completa de ganadores de este día. Hoy se celebra el Sorteo Zodiaco número 1714, que reconoce la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe. Aquí te presentamos la lista completa de GANADORES.
GANADORES de hoy 10 de agosto
Premio Mayor 7 millones de pesos:
ACUARIO 5627
Te podría interesar
- San Carlos
Horror en playa de San Carlos: Hallan restos humanos; un día atrás encontraron un cráneo en el sitio
- Hermosillo Sonora
Muere una persona tras disparos en reunión familiar en Hermosillo; dos detenidos
- Alfonso Durazo
Impulso a la salud de Sonora: Se pone en marcha construcción de Hospital Universitario en Etchojoa
Segundo premio 1,100,000 pesos:
SAGITARIO 7907
Tercer premio 1,100,000 pesos:
TAURO 5716
Cuarto premio 176,000 pesos:
VIRGO 1188
Quinto premio 176,000 pesos:
SAGITARIO 0864
Sexto premio 88,000 pesos:
LIBRA 2134
Séptimo premio 88,000 pesos:
GÉMINIS 1878
Octavo premio 61,600 pesos:
LEO 1878
Noveno premio 61,600 pesos:
GÉMINIS 6214
Décimo premio 52,800 pesos:
PISCIS 7046
Decimoprimero premio 52,800 pesos:
VIRGO 5832
Decimosegundo premio 44,000 pesos:
ESCORPIÓN 9964
Decimotercer premio 44,000 pesos:
VIRGO 6864
Decimocuarto premio 44,000 pesos:
GÉMINIS 3577
Decimoquinto premio 35,200 pesos:
ARIES 5324
Decimosexto premio 35,200 pesos:
CÁNCER 1264
Decimoséptimo premio 35,200 pesos:
LEO 1915
Decimoctavo premio 26,400 pesos:
LIBRA 9117
Decimonoveno premio 26,400 pesos:
PISCIS 0036
Vigésimo premio 26,400 pesos:
VIRGO 0436
Vigésimo primero premio 26,400 pesos:
CÁNCER 1124
Recuerda que el Sorteo Zodiaco de la Lotería Nacional se celebra cada domingo y participan 120,000 números que son numerados del 00000 al 9999, por cada uno de los 12 signos del zodiaco. El concurso se lleva a cabo en 1 serie y da como premios un total de 24 millones 42 mil 600 pesos repartidos en 22,622 premios en efectivo.
¿Qué celebra el Sorteo Zodiaco de hoy?
Conmemora la Conferencia Regional sobre la Mujer que es el principal foro intergubernamental de las Naciones Unidas sobre los derechos de las mujeres y la igualdad de género en América Latina y el Caribe.
Fuente: Tribuna del Yaqui