Lista COMPLETA de GANADORES del Sorteo Zodiaco de este domingo 10 de agosto

¿La suerte te sonríe? Conoce aquí la lista COMPLETA de ganadores del Sorteo Zodiaco Especial de este domingo 10 de agosto

Domingo de Lotería Nacional de Sorteo Zodiaco número 1714Créditos: Cortesía Lotería Nacional
Escrito en MÉXICO el

Ciudad de México.- Hoy es domingo 10 de agosto de Sorteo Zodiaco en la Lotería Nacional y, si compraste tu boleto y te sientes con suerte, TRIBUNA trae para ti la lista completa de ganadores de este día. Hoy se celebra el Sorteo Zodiaco número 1714, que reconoce la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe. Aquí te presentamos la lista completa de GANADORES.

GANADORES de hoy 10 de agosto

Premio Mayor 7 millones de pesos:

ACUARIO 5627

Segundo premio 1,100,000 pesos:

SAGITARIO 7907

Tercer premio 1,100,000 pesos:

TAURO 5716

Cuarto premio 176,000 pesos:

VIRGO 1188

Quinto premio 176,000 pesos:

SAGITARIO 0864

Sexto premio 88,000 pesos:

LIBRA 2134

Séptimo premio 88,000 pesos:

GÉMINIS 1878

Octavo premio 61,600 pesos:

LEO 1878

Noveno premio 61,600 pesos:

GÉMINIS 6214

Décimo premio 52,800 pesos:

PISCIS 7046

Decimoprimero premio 52,800 pesos:

VIRGO 5832

Decimosegundo premio 44,000 pesos:

ESCORPIÓN 9964

Decimotercer premio 44,000 pesos:

VIRGO 6864

Decimocuarto premio 44,000 pesos:

GÉMINIS 3577

Decimoquinto premio 35,200 pesos:

ARIES 5324

Decimosexto premio 35,200 pesos:

CÁNCER 1264

Decimoséptimo premio 35,200 pesos:

LEO 1915

Decimoctavo premio 26,400 pesos:

LIBRA 9117

Decimonoveno premio 26,400 pesos:

PISCIS 0036

Vigésimo premio 26,400 pesos:

VIRGO 0436

Vigésimo primero premio 26,400 pesos:

CÁNCER 1124

Recuerda que el Sorteo Zodiaco de la Lotería Nacional se celebra cada domingo y participan 120,000 números que son numerados del 00000 al 9999, por cada uno de los 12 signos del zodiaco. El concurso se lleva a cabo en 1 serie y da como premios un total de 24 millones 42 mil 600 pesos repartidos en 22,622 premios en efectivo.

¿Qué celebra el Sorteo Zodiaco de hoy?

Conmemora la Conferencia Regional sobre la Mujer que es el principal foro intergubernamental de las Naciones Unidas sobre los derechos de las mujeres y la igualdad de género en América Latina y el Caribe.

