Tráfico en CDMX: Se espera caos por marchas y bloqueos este 10 de agosto en la capital

Ciudad de México.- Se espera tráfico en la CDMX para este 10 de agosto debido a las diferentes marchas, bloqueos y movilizaciones programadas durante el día en la capital, sobre todo en las alcaldías Cuauhtémoc y Tlalpan. Por ello, las autoridades de la Ciudad de México piden a los automovilistas tomar las precauciones necesarias para no quedar varados en los embotellamientos, así como utilizar alternativas viales.

Esta mañana, a las 10:00 horas, en la alcaldía Cuauhtémoc, integrantes de Nariz Roja, A.C., marcharán desde el Ángel de la Independencia hasta el Zócalo capitalino. Exigen a las autoridades federales y estatales el abastecimiento inmediato de fármacos oncológicos y antibióticos para pacientes con enfermedades crónicas y cáncer, así como mayor transparencia y seguimiento en los contratos de distribución. Además, se solicita una reforma estructural de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) que agilice el registro de nuevos fármacos en México.

Por su parte, a las 11:00 horas, en la alcaldía Cuauhtémoc, Amnistía Internacional, sección México, se reunirá en el Ángel de la Independencia y tendrá como destino el Zócalo capitalino. Protestarán en contra de la guerra en Gaza, por el fin de la hambruna del pueblo palestino, así como para exigir que se detenga el genocidio cometido por el gobierno de Israel; todo ello con el objetivo de que la gente viva en verdadera libertad e igualdad.

Tráfico en CDMX hoy 10 de agosto

En cuanto a concentraciones, a las 9:00 horas se reunirán autoridades de la alcaldía Tlalpan en el Centro de Desarrollo Integral Comunitario (CEDIC) Santa Úrsula Xitla, Camino a Santa Úrsula No. 153, Col. Santa Úrsula Xitla. Se llevará a cabo el proceso de elección de la autoridad tradicional del pueblo de Santa Úrsula Xitla, cuyo objetivo es elegir a la persona que asumirá el cargo de subdelegado; un rol clave en la representación y toma de decisiones dentro de la comunidad.

Finalmente, a las 11:00 horas, en la alcaldía Cuauhtémoc, miembros de Somos México se concentrarán en el Complejo Reforma 222, Av. Paseo de la Reforma No. 222, Col. Juárez. Se llevará a cabo una jornada de afiliación ciudadana con el objetivo de obtener el registro como una nueva fuerza política que impulse el crecimiento y desarrollo de México. Se espera un aforo aproximado de 150 personas.

