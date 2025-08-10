VIDEO: Captan a un niño mientras conducía una unidad del trasporte público en Durango

Comparta este artículo

Gómez Palacio, Durango.- Hace unos días comenzó a circular el video en el que se percibe a un niño conduciendo una unidad del transporte público la ciudad de Gómez Palacio, Durango. Las primeras versiones indican que la edad del implicado oscila entre los 11 y 14 años, aunque hasta el momento se desconoce por qué estaba manejando el vehículo. Como era de esperarse, la acción desató una serie de críticas en redes sociales, pues muchos usuarios calificaron esto como "un acto de irresponsabilidad".

Según información proporcionada por Excélsior, el menor conducía una unidad de la ruta Cereso, momento que quedó captado en video por uno de los pasajeros, quien rápidamente publicó el material en las diferentes plataformas digitales. Durante el clip se puede observar cómo el protagonista maneja con mucha dificultad y es que debido a su baja estatura batalla para alcanzar los pedales y ver con claridad el camino. Aún no se tiene certeza si el conductor original del vehículo iba a bordo.

De acuerdo a los mismos pasajeros, el chofer adulto estaba presente, aunque no se aprecia si supervisa de cerca la maniobra del menor, pues nunca aparece en escena. Expertos en seguridad vial consultados por medios locales explican que, aunque la supervisión de un adulto pueda reducir ciertos riesgos, la conducción de vehículos pesados por parte de menores sigue siendo ilegal y peligrosa”, indicó el medio anteriormente citado.

Hasta la publicación de esta nota, ninguna autoridad municipal o estatal ha emitido una postura oficial con respecto a este hecho. Tampoco se ha confirmado si existirán sanciones contra el titular de la unidad, ya que podría enfrentarse tanto a una multa económica por permitir que el menor conduzca el vehículo o, bien, a la suspensión de su licencia o pérdida de su trabajo. Por ahora queda esperar el comunicado por parte de alguna de las instancias competentes.

Muchos internautas externaron su molestia e indignación por permitirle al niño llevar el control del camión, inclusive, algunos hicieron énfasis en que ninguno de los usuarios se quejó al respecto. Y es que en caso de un hipotético accidente, la vida del menor y de los pasajeros se encuentra de por medio, así como la de los otros conductores.

Fuente: Tribuna del Yaqui