¡Alerta! Conagua advierte calor y lluvias intensas en gran parte de México HOY 11 de agosto

Ciudad de México.- ¡Toma precauciones! Este lunes 11 de agosto de 2025, gran parte del territorio mexicano se encuentra bajo la influencia de sistemas atmosféricos que provocarán condiciones contrastantes: calor sofocante en varias regiones y lluvias de diversa intensidad acompañadas de descargas eléctricas, granizo y rachas de viento. Para que nada interrumpa tu jornada, aquí en TRIBUNA te compartimos el pronóstico del clima y el tiempo completo para México.

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la mañana comenzará con un ambiente fresco a templado en zonas montañosas de Chihuahua, Durango, Estado de México (Edomex), Veracruz y Puebla, donde las temperaturas mínimas descenderán entre 0 y 5°C. En el resto del país, el amanecer se mantendrá más templado, aunque en zonas del norte y península de Baja California ya se percibirá calor moderado.

El cielo presentará nubosidad variable, con chubascos aislados en Baja California y Baja California Sur, y lluvias más constantes en estados del sur y sureste, como Oaxaca y Chiapas, donde ya desde primeras horas se podrían registrar precipitaciones intensas.

Advierten por lluvias en México

Hacia la tarde, el panorama se tornará más dinámico y extremo. El monzón mexicano, combinado con inestabilidad atmosférica, originará lluvias fuertes en Nayarit, Durango, Sinaloa, Chihuahua y Sonora, además de chubascos en Baja California Sur y algunas zonas del norte. Un canal de baja presión sobre la Mesa del Norte y la Mesa Central, en interacción con una vaguada en altura y humedad del Golfo de México, propiciará lluvias muy fuertes en Puebla, Morelos y Edomex, así como precipitaciones fuertes en Veracruz, Tlaxcala, Ciudad de México (CDMX), Hidalgo, Querétaro, Guanajuato, Aguascalientes, Zacatecas, San Luis Potosí, Tamaulipas y Nuevo León.

Estas lluvias estarán acompañadas de descargas eléctricas y posibles granizadas, lo que aumenta el riesgo de encharcamientos, deslaves y crecida de ríos. En paralelo, la humedad procedente del Pacífico intensificará las lluvias en Oaxaca, donde se prevén acumulados puntuales intensos, y generará tormentas muy fuertes en Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco. Por su parte, la entrada de aire húmedo del Caribe y un canal de baja presión sobre el sureste mexicano provocarán lluvias intensas en Chiapas, muy fuertes en Yucatán y Campeche, y fuertes en Quintana Roo y Tabasco.

En cuanto a temperaturas, se espera ambiente cálido a caluroso en la mayor parte del país, con condiciones muy calurosas en el sur de la península de Baja California, noroeste del país y estados fronterizos del norte. El calor será extremo en el noreste de Baja California, así como en el noroeste y centro de Sonora, con valores que superarán los 45°C. También se mantendrá la onda de calor en el este de Nuevo León, oeste de Tamaulipas, centro, sur y este de Oaxaca, y dará inicio en el sur de Baja California Sur.

Durante la noche, las lluvias continuarán en el sur y sureste, con actividad eléctrica en zonas de tormenta. En el norte y centro del país, las precipitaciones se irán debilitando, pero el cielo permanecerá mayormente nublado. El viento soplará de 20 a 30 kilómetros por hora con rachas de hasta 60 kilómetros por hora en diversos estados, y en el litoral del Pacífico se esperan oleajes de 1.5 a 2.5 metros en Baja California Sur, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Fuente: Tribuna / Comisión Nacional del Agua (Conagua)