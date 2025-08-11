Claudia Sheinbaum instala Comisión Presidencial para la Reforma Electoral en México

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció este lunes 11 de agosto la instalación formal de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, un órgano encargado de revisar el modelo electoral y de partidos políticos vigente en el país. La iniciativa busca abrir un debate nacional amplio sobre el sistema democrático mexicano y plantear una posible reforma a ser presentada en 2026.

Integrantes

La comisión estará presidida por Pablo Gómez Álvarez, quien fue designado directamente por la presidenta y asumirá la presidencia Ejecutiva del órgano. Además, contará con la participación de:

Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación; José Peña Merino, director de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones; Ernestina Godoy Ramos, consejera jurídica del Ejecutivo Federal; Lázaro Cárdenas Batel, integrante de la Oficina de la Presidencia; Jesús Ramírez Cuevas, coordinador de Asesores del Presidente; Arturo Zaldívar, titular de la Coordinación General de Política y Gobierno de la Presidencia.

Gobierno de Sheinbaum impulsa nueva Reforma Electoral

Proceso

Durante su conferencia matutina, Sheinbaum subrayó que el proceso será abierto a la ciudadanía, especialistas y todas las fuerzas políticas, incluidos consejeros electorales que deseen participar a título personal.

La democracia es algo que hay que discutir", expresó la presidenta, quien manifestó su interés en abrir más opciones a nuevos partidos y candidaturas independientes, al considerar que 'no tiene por qué limitarse la participación de nadie'.

Entre los temas a analizar se encuentran la facilitación del registro de nuevos partidos, la reducción de requisitos para candidatos independientes, el financiamiento a partidos y campañas, el posible voto electrónico y la representación proporcional en el Congreso.

