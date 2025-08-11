Conavi da inicio al registro para el programa Vivienda para el Bienestar

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En las últimas semanas, TRIBUNA informó sobre el programa Vivienda para el Bienestar, una nueva iniciativa de la Secretaría del Bienestar, la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU). El apoyo dirigido a todas las personas en situación de vulnerabilidad que no cuentan con una vivienda digna ha iniciado con los registros el día 11 de agosto.

El día de hoy se ha dado inicio a la primera etapa con la instalación de 58 módulos de registro, ubicados en 51 municipios de 20 entidades federativas, entre las cuales se encuentran: Baja California, Sonora, Durango, Guanajuato, Zacatecas, Colima, Michoacán, Nayarit, Hidalgo, Querétaro, Guerrero, Morelos, Puebla, Tlaxcala, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Quintana Roo y Yucatán.

Los habitantes de estos estados podrán registrarse si son personas en situación de marginación, si provienen de comunidades indígenas, mujeres jefas de familia, madres solteras, jóvenes o personas que tengan carencias sociales múltiples. Serán atendidos en los módulos mencionados en un horario de 8:00 a 16:00 horas. Después de que las solicitudes hayan sido revisadas, los preseleccionados serán contactados por teléfono, SMS o WhatsApp.

Por otro lado, los interesados tendrán la opción de revisar en la página de Conavi el módulo de registro más cercano a su domicilio, teniendo en cuenta que la persona deberá asistir en persona, que el registro es totalmente personal e intransferible. Otro punto que se debe tomar en cuenta es que el personal capacitado, además de revisar la documentación requerida, debe llenar la cédula de diagnóstico y hacerle entrega al derechohabiente de su folio de confirmación.

¿Qué necesitas para registrarte?

Los documentos que se necesitan para llevar a cabo el registro para ser parte del programa son la identificación oficial vigente (INE o equivalente), la CURP actualizada, un comprobante de domicilio (no mayor a 3 meses), así como ser derechohabiente de Infonavit, Fovissste, Pemex, Issfam u otro programa de vivienda, de manera original y una copia. Finalmente, Rodrigo Chávez Contreras, director de Conavi, aseguró que el proceso será “ordenado, transparente y accesible".

Fuente: Tribuna del Yaqui