Finabien: La tarjeta que facilita tus envíos de dinero de EU a México

Ciudad de México.- En la conferencia matutina de este lunes, el Gobierno de México informó que la Financiera para el Bienestar (Finabien) se consolidó como la mejor opción para el envío de remesas desde Estados Unidos, según el análisis semanal de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

De acuerdo con el titular de Profeco, César Iván Escalante Ruíz, Finabien ocupó el primer lugar del listado 'Quién es quién en el envío de dinero', al entregar la mayor cantidad de pesos por cada 400 dólares enviados desde el extranjero, gracias a comisiones más bajas y un tipo de cambio competitivo.

Tarjeta Finabien nueva herramienta para mexicanos en EU

Las cinco empresas con mejor rendimiento por 400 dólares enviados:

Finabien: Mayor monto en pesos, comisiones reducidas y tipo de cambio favorable. Cloud Transfer Services: $7,607.35 por 400 dólares enviados. Xoom: Tarifas competitivas, aunque con comisiones ligeramente más altas. IntercambioExpress: Buen tipo de cambio, pero cobertura limitada. Ulink: Conveniente en transferencias regulares.

En contraste, 'Ria Money Transfer' entregó la menor cantidad, con $7,242.99, seguida por 'WorldRemit, Wells Fargo', 'MoneyGram' y 'Pangea Money Transfer'. El funcionario aclaró que el análisis no contempla a todas las empresas del mercado, solo a las evaluadas en el ejercicio semanal.

Paralelamente, Finabien anunció el lanzamiento de su tarjeta de débito para mexicanos en Estados Unidos, respaldada por la red VISA. Este producto busca facilitar transferencias internacionales, compras y pagos de servicios, con la ventaja de estar exento del 1 por ciento de impuesto a las remesas que entrará en vigor en 2026.

Envía dinero de manera rápida y confiable a México

Requisitos para solicitarla en Estados Unidos:

Domicilio válido en EU

Identificación oficial vigente.

Selfie para verificación de identidad.

Plazo de entrega: 7 a 10 días hábiles.

Requisitos en México:

Identificación oficial vigente.

Comprobante de domicilio.

Correo electrónico.

Depósito mínimo de $50 pesos (acreditado como saldo).

Principales beneficios de la Tarjeta Finabien:

Comisión fija: $2.99 por envío desde EU.

Límites amplios: Hasta $2,500 dólares diarios y $10,000 dólares mensuales.

Respaldo VISA: Compras en México y el extranjero, físicas y en línea.

Sin límite de depósitos en efectivo.

Ahorro con rendimiento: 'Bóveda Virtual' con hasta 10 por ciento anual.

Transferencias inmediatas vía SPEI (México) y ACH (EU).

Retiros en más de 2,000 sucursales de Finabien en México.

Con este liderazgo en el mercado y el lanzamiento de su tarjeta de débito, Finabien se perfila como una de las principales alternativas para millones de mexicanos en EU que buscan reducir costos y evitar impuestos al enviar dinero a sus familias en México.

Fuente: Tribuna del Yaqui