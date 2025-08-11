Hoy No Circula lunes 11 de agosto de 2025 en CDMX: ¿Hay Contingencia Ambiental HOY?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- ¿Este lunes 11 de agosto de 2025 tienes planeado movilizarte en automóvil al interior de la Ciudad de México (CDMX) o el Estado de México (Edomex)? Si la respuesta es afirmativa, ya sea por trabajo o escuela, es muy importante que consultes las restricciones vehiculares que dicta el programa Hoy No Circula. Aquí en TRIBUNA te detallamos si hay cambios por Contingencia Ambiental.

Hoy No Circula del lunes 11 de agosto de 2025: Estos vehículos 'descansan'

De acuerdo con información compartida por la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), este lunes 11 de agosto de 2025, el segundo del mes, no se han detectado altos niveles de contaminación ni de ozono en el centro de México, por lo que no hay Contingencia Ambiental y no se ha implementado el Doble Hoy No Circula. Lo anterior significa que este día no transitan los automóviles que cuentan con:

Engomado color amarillo

Terminación de placas 5 y 6

Holograma de verificación 1 y 2

Consulta el programa Hoy No Circula para este lunes. Foto: CAMe

Estos automóviles están exentos del programa

Los coches exentos del Hoy No Circula son los que tienen el holograma de verificación 0 y 00, así como los que son híbridos y eléctricos. De igual forma, se excluyen de las normas de la CAMe a los coches de personas con alguna discapacidad; los que se usan como transporte escolar o de productos perecederos y de residuos peligrosos. Por otra parte, quedan fuera de las normas los carros de personal de Seguridad Pública, de Protección Civil y de Servicios de Salud; y los que utilizan gas natural y/o brindan servicios urbanos.

¿A cuánto asciende la multa por infringir el Hoy No Circula?

En la CDMX, si no respetas las reglas del Hoy No Circula, oficiales de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX), te detendrán y te aplicarán una multa, la cual equivaldrá a 20 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA). ¡Evita retrasos y daños a tu economía este inicio de semana!

En estas entidades aplica el programa

Cabe destacar que programa no está vigente en todos los estados de México; solo funciona en la Megalópolis, la cual se encuentra en el centro del país y está integrada por las 16 alcaldías de la CDMX, 18 municipios del Edomex y las entidades de Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala. Recuerda que el programa se aplica desde las 05:00 hasta las 22:00 horas. ¡Toma nota y anticipa tus viajes!

Fuente: Tribuna / Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe)