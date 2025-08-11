Poder del Consumidor alerta por consumo de Tajín por exceso de sodio en ingesta frecuente

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El Tajín, uno de los complementos para las frutas, bebidas o botanas, puede parecer que es completamente inofensivo para el cuerpo humano, pero el Poder del Consumidor ha realizado una alerta sobre los riesgos que tiene el consumo prolongado de este condimento, esto debido a la gran cantidad de sodio que existe entre sus componentes, que en exceso podría afectar a la salud de las personas.

Según los datos, no solo el sodio debe tomarse en cuenta, pues además entre sus ingredientes está el dióxido de silicio, el cual es utilizado como un anticoagulante; con este se evita que el polvo se apelmace. Aunque muchos otros productos y platillos contienen estos compuestos, la cantidad es lo preocupante, puesto que pueden llegar a ocasionar hipertensión y problemas respiratorios graves por ingerir estos ingredientes en exceso.

¿Qué es lo que causa el dióxido de silicio?

Aunque no es dañino para el cuerpo si es consumido en pequeñas cantidades, distintos estudios han demostrado que en su ingesta prolongada podría provocar toxicidad aguda, lo que afectaría principalmente a los pulmones y al sistema nervioso. Además, podría causar la silicosis, que se refiere a la enfermedad pulmonar que es causada gracias a la acumulación de partículas que pueden generar cicatrices en los alvéolos; así como afecta a la oxigenación de la sangre.

Además de afectaciones en los pulmones que dificultarían el respirar, altera a las mitocondrias, las cuales son clave para la producción de energía en las células. Aunque la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha intentado desde hace algunos años promover la disminución del consumo de estas sustancias, no ha sido logrado en su totalidad, siendo que incluso la sal de mesa contiene sodio, lo que ha ocasionado que un 1.89 por ciento de muertes al año sean causadas por el exceso de sodio.

Según la alerta realizada por el Poder del Consumidor, el Tajín se encuentra entre los productos a tomar en cuenta, puesto que una cucharadita de cinco gramos tiene 968 mg de sodio, representando un 48 por ciento del sodio máximo recomendado por la OMS para un adulto, además del 64 por ciento del límite diario para un niño. Aunque la marca ya tiene una versión con menos sodio, ambas siguen contando con los sellos de exceso de sodio.

Fuente: Tribuna del Yaqui