Caos en el Aeropuerto de CDMX: 19 mil 500 pasajeros afectados por cancelaciones tras la intensa lluvia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Como te hemos informado en TRIBUNA, una intensa lluvia atípica registrada durante la madrugada de este martes ocasionó importantes afectaciones en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). Según informó la terminal aérea, hasta el momento se han desviado 16 vuelos, tres han sido cancelados y alrededor de 120 presentan demoras, lo que ha impactado a un total de 19 mil 500 pasajeros.

El AICM, considerado la principal puerta de entrada a la capital para visitantes nacionales e internacionales y el nodo más relevante de la red aeroportuaria del país, recibe diariamente entre 250 mil y 300 mil personas en sus terminales 1 y 2, y cuenta con más de 30 mil trabajadores entre personal de servicio, seguridad y comercios.

Lluvia atípica en CDMX provoca suspensión de operaciones en el AICM

Debido a la acumulación de agua en pistas y áreas operativas, las operaciones de aterrizaje y despegue se suspendieron a las 02:13 horas. La pista 5 Izquierda, 23 Derecha reabrió a las 06:00 horas, mientras que la pista 5 Derecha , 23 Izquierda permanece cerrada y se prevé su reapertura en las próximas horas. El aeropuerto informó que personal especializado, apoyado con equipos vactor, motobombas de succión y barredoras de aire tipo aeroportuaria, trabaja para desalojar el agua y restablecer la capacidad operativa lo antes posible.

Con el objetivo de garantizar operaciones seguras, el AICM mantiene coordinación con la Secretaría de Marina, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, la Comisión Nacional del Agua, la Agencia Federal de Aviación Civil y Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano.

Las autoridades advirtieron que este tipo de eventos podrían repetirse en los próximos días, de acuerdo con los pronósticos meteorológicos oficiales, por lo que exhortaron a los pasajeros a mantenerse informados con sus aerolíneas sobre el estatus de sus vuelos y a estar atentos a comunicados oficiales.

Fuente: Tribuna del Yaqui