Edomex: Pánico por barda que se desplomó en colonia Lázaro Cárdenas, Tlalnepantla

Tlalnepantla de Baz, Estado de México.- Diversas autoridades se movilizaron a la calle Legión de Halcón, colonia Lázaro Cárdenas, Tercera Sección, ubicada en Tlalnepantla de Baz, Estado de México. Al parecer, el incidente se debió a que una barda de la zona colapsó a causa de las fuertes lluvias que azotaron la localidad la noche del pasado lunes 11 de agosto de 2025.

Al sitio acudieron técnicos de Protección Civil de Tlalnepantla; aunque no se reportaron lesionados, seis adultos y un menor fueron trasladados a un centro de salud para recibir atención médica debido a padecimientos crónicos. En caso de que más adelante se obtengan datos adicionales o se actualice la información, como siempre te lo haremos saber a través de nuestro medio de comunicación, TRIBUNA.

De acuerdo con información extraoficial, se presume que la barda se derrumbó porque fue construida con materiales poco resistentes que se dañaron tras la filtración de agua. Para disminuir el riesgo de que un evento similar vuelva a ocurrir, se habilitaron albergues para que los vecinos puedan resguardarse en dichos espacios. Se hace énfasis en la importancia de mantenerse alejados de zonas peligrosas durante fuertes tormentas.

"Ante las lluvias presentadas en #NuestraCiudad, elementos de Protección Civil y Análisis de Riesgo realizaron la evacuación de una familia en la colonia Lázaro Cárdenas, 3era Sección, cuya vivienda se encuentra en un punto vulnerable por riesgo de deslave; los integrantes fueron trasladados a una unidad médica para su valoración", publicó en su cuenta de Facebook el Gobierno de Tlalnepantla de Baz.

En caso de cualquier emergencia, comunícate a Protección Civil al 55 5390 6548, a los Bomberos al 55 5565 3638, o al Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo al 55 5366 4444.

Algunas recomendaciones del Gobierno de México son:

Evita transitar en zonas inundadas porque el agua puede arrastrar incluso vehículos. No camines en zonas inundadas porque puede haber cables con energía eléctrica bajo el agua. Evita cruzar ríos, arroyos, vados y zonas bajas porque puedes ser arrastrado por el agua. No cruces puentes si el agua pasa por encima de ellos. Si habitas en cañadas o laderas muy inclinadas, evita acercarte al río, ya que puede arrastrar piedras, lodo, troncos de árboles y otros escombros. Reporta las coladeras que estén tapadas y mantenlas limpias. Coloca costales rellenos de arena para evitar que el agua entre a tu casa. Retira los objetos de tu casa que puedan ser arrastrados por el agua. En caso de inundación corta la corriente eléctrica y desaloja el espacio susceptible a inundarse.

